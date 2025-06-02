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4顆愛文芒果賣498元！遊客傻眼：比雞腿便當貴

▲受到去年多個颱風侵襲及今年冬季寒流、春節後冷熱交替等天氣影響，台灣今年芒果果樹開花與結果率大幅下滑，產量大幅下降。（示意圖／取自unsplash）

屏東縣府替果農發聲！芒果變好貴有苦衷

▲有果農坦言，受到氣候問題影響，今年台灣芒果很少，也因為雨水的關係，造成芒果表皮外觀賣相不佳。（示意圖／取自pixabay）

台灣芒果的盛產季節為4至9月，現在的芒果香甜又可口，因此許多人都會想要買幾顆來嘗鮮。不過，近期有民眾抱怨，在屏東枋山路邊攤買了4顆愛文芒果，結帳竟然要價498元，平均下來每顆直逼125元，讓她傻眼直呼「比雞腿便當還貴」。對此，屏東縣政府農業處則出面幫果農緩頰：「今年愛文芒果的批發價格確實比往年貴了一倍以上。」一名女網友在Threads發文表示，自己在從墾丁返回高雄途中，看到路邊水果攤前放著「3斤100元」的牌子，於是下車買了4顆共2.49台斤的愛文芒果。沒想到結帳時，攤主阿婆收她498元，讓她瞠目結舌：「是我脫離社會太久不了解行情嗎？因為真的付錢的時候有抖了一下，想說一顆芒果比一個雞腿便當還貴。」隨後當事人也追問阿婆，看板上的「3斤100元」指的是什麼，才知道這個價格是一旁品項較差的蓮霧，而物價文曝光後，立刻引發兩派爭論，一票人認為價格實在太貴，但也有人表示，因為去年多個颱風影響，因此今年芒果產量降低，連帶導致芒果價格上漲。針對本次事件，屏東縣府農業處出面表示，受到去年多個颱風侵襲及今年冬季寒流、春節後冷熱交替等天氣影響，今年芒果果樹開花與結果率大幅下滑，芒果產量僅有去年的2成左右。目前雖已進入產季，但五、六月的批發價每公斤剛達130元，較去年同期的60元左右高出一倍以上。除此之外，也有果農大吐苦水：「氣候問題，今年芒果很少，我們家果園也是，且因為雨水的關係也造成今年芒果表皮外觀不好賣相也會受影響」、也有知情人坦言，「今年芒果欠收，稍微好點的品相一斤要一百多甚至兩百，你去菜市場看一看就會知道行情」。