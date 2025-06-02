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▲中華隊歸化長人、夢想家中鋒高柏鎧無懸念拿到最佳防守球員獎，是個人在台灣第3度獲獎。（圖／TPBL提供）

▲TPBL今（2）日公布年度防守相關獎項，其中雲豹後衛高錦瑋（右二）進入年度防守第一隊，引發不小討論，很多人認為這個位置應該留給戰神狀元郎雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

▲新北戰神狀元郎雷蒙恩（中）新人年發揮出色，以後場為置入選年度防守陣容第二隊。（圖／TPBL提供）

TPBL今（2）日公布2024-25球季年度防守相關獎項，中華隊歸化中鋒、福爾摩沙夢想家長人高柏鎧奪下「年度最佳防守球員獎」，達成P聯盟跟TPBL都獲年度防守球員的紀錄，也是個人在台灣職籃生涯第3度獲獎。此外，第一隊陣容中還有林書豪、曼尼高、高錦瑋與蘇文儒，其中前段時間才獲得年度人氣球星的雲豹高錦瑋，本次在入選防守第一隊肯定，讓球迷有點傻眼，「蛤 小高防守第一隊」、「純本土籃板王的關係吧 不然想不到理由」、「小高這季真的猛，但主要是進攻上…」高柏鎧本季為夢想家出賽31場，在23張第一名選票中拿到12張第一名選票，累積76分，擊敗國王後衛曼尼高（53分）與林書豪（21分），同時他也以場均3.2次阻攻拿下「阻攻王」。除年度最佳防守球員之外，TPBL今日也公布年度防守第一隊與第二隊名單，第一隊陣容為高柏鎧、曼尼高、林書豪、蘇文儒與高錦瑋，第二隊則是克羅馬、米勒、雷蒙恩、魏嘉豪與謝亞軒。其中有球迷認為高瑾瑋入選只是因為上場時間較多，累積較好看的傳統數據，並為第二隊的戰神狀元郎雷蒙恩抱屈，「雷蒙恩身材好、又很拚」、「老實說雷蒙恩比較好 這到底怎投的」、「應該給雷蒙恩+1」