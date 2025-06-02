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▲2025杏輝宜蘭馬拉松主辦單位致贈氣球花束，向四位醫事人員與兩位勇者跑者致敬，感謝他們用行動守護健康、奔跑生命感動。(圖／主辦單位提供）

2025杏輝宜蘭馬拉松「跑勁宜蘭 勁情享受」，11月8日在宜蘭運動公園盛大登場。宜蘭代理縣長林茂盛與杏輝藥品總經理白友烺，今日共同宣布賽事開始受理報名，邀請全國跑者齊聚宜蘭，在山海湖之間奔馳，用腳步記錄生命、用行動感受熱情。林茂盛代理縣長表示，杏輝宜蘭馬拉松自2022年創辦以來，已成為推動運動觀光、健康城市及公益關懷的活動。今年賽事三大亮點包括：在地菁英跑者陳立羣再次挑戰山海賽道、71歲抗癌鬥士王啟中女士首度挑戰全馬，展現生命的韌性與希望，以及全台唯一連續三年舉辦、向醫事人員致敬的行動，傳遞對醫護人員長期守護社會的感謝與敬意。杏輝藥品總經理白友烺表示，杏輝秉持「健康、關懷、專業」理念，將企業責任實踐在每一場與生命有關的行動中。透過這場馬拉松不僅能推廣運動風氣，也是一種與民眾對話的方式，讓大家看見跑者的熱情、在地的溫度與人與人之間的連結。他強調，未來將持續與縣府攜手，深化品牌與地方的合作關係，讓宜蘭的美好被更多人「用腳步走進心裡」。今年賽事補給全面升級，沿途提供小農點心與國宴等級的宜蘭美食，讓跑者在挑戰自我之餘也能大飽口福。為鼓勵不同階段的跑者持續前進，大會推出「馬拉松尊榮禮遇」方案，首度挑戰半馬、全馬或完成第50馬、第100馬者，皆可獲得專屬紀念獎盃與500元交通補助（限額共50名）。此外，為延續「為您而笑」醫事人員感謝行動，設立專屬獎項並邀請醫事跑者參與現場微笑儀式，向守護健康的第一線英雄致敬。同步也發起「#為您而笑」社群串連活動，邀請民眾上傳微笑照片與感謝語，一起傳遞正能量。2025杏輝宜蘭馬拉松即日起開放報名，直至8月8日截止。宜蘭縣政府邀請全國跑者與民眾，一起踏上這條融合山海湖風景、生命故事與公益精神的賽道。不論你是初馬挑戰者、經驗老將，或是為夢想奔跑的你，都能在宜蘭找到專屬自己的節奏與感動。