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▲年僅17歲的台灣桌球新星葉伊恬（圖左），原受邀參加7月3日至13日於美國拉斯維加斯舉行的WTT大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會（以下簡稱桌協）片面取消參賽資格，引發教練莊智淵與家長強烈不滿。（圖／取自葉伊恬臉書）

▲莊智淵感謝體育署支持，感謝署長鄭世忠主動了解事件、關心選手權益，並願意傾聽基層教練的聲音。他認為事件凸顯選訓制度存在結構性問題，強調改革必要，支持制度透明與治理架構優化。（圖／記者朱永強攝）

▲體育署長鄭世忠表示：「沒有選手，就沒有協會組織存在的必要。」他也重申未來即將成立的「運動部」將以強化「利害關係人參與」為改革核心，杜絕黑箱與官僚體制，讓選手、教練真正參與決策，打造更健全公平的體育環境。(體育署提供)

年僅17歲的台灣桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月在美國拉斯維加斯舉行的WTT大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會（下稱桌協）以行程衝突為由，片面取消參賽資格，引發教練莊智淵與葉伊恬家長的強烈不滿。事件延燒數日後，體育署於5月31日正式表態，批評桌協決策欠缺溝通與彈性，傷害選手權益，並宣布即日起暫停所有補助款，限期要求協會公開說明與道歉，否則將依《國民體育法》第43條撤免秘書長職務。今（2）日體育署長鄭世忠受訪時再次批評桌協處理方式，並限期一天道歉，同事點名桌協副理事長楊正雄顢頇，判對方認真思考，「要把桌球協會帶向何方」。葉伊恬身為「黃金計畫」及「青少年國家代表隊」成員，原已規劃參加WTT大滿貫賽。教練莊智淵早在四月即婉拒亞青賽，強調已為葉安排三場成人賽事，並於五月下旬接獲WTT邀請後願意承擔時程調整的責任，懇請保留參賽機會。然而，桌協未徵詢選手與教練意見，便逕自通知主辦單位撤銷報名，引發輿論譁然。葉母隨後也透過網路發聲，痛批桌協未事先說明行程限制與選訓原則，卻將決策責任推給選手與教練，強烈要求協會檢討並公開道歉。體育署接獲陳情後，第一時間致電協會了解情況，明確指出協會不應替選手決定是否參加WTT賽事，更不應以「維護亞青賽完整性」為由，剝奪選手海外歷練的機會。署長鄭世忠強調，選手權益應是所有決策的核心，協會若未能妥善溝通協調，反而採取強制作法，將造成嚴重傷害。體育署隨後宣布，將正式發函暫停桌協所有補助款，並限期要求協會說明事件始末，並限期一天公開致歉。鄭世忠表示：「但從來沒有遇到一個協會，在政府耐心提醒，依然不願意接受以選手為核心思維，依然不願意認錯。桌協的問題不在於做了決定，而是不願意與選手溝通、傾聽，拒絕以選手為核心思維去決策。」鄭世忠今早在接受媒體訪問時點名掌控桌協30多年的副理事長楊正雄，質疑其長年主導下的決策：「桌球協會不辦國際賽，選訓思維一直出問題，總是要建議不適任的人來擔任國家隊教練，我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方。明年三月所有協會要進行選舉，我也希望桌球協會所有會員理事們，請你們慎重思考，要將協會交在什麼樣的人手上。」莊智淵在臉書發文，感謝體育署支持，感謝署長鄭世忠主動了解事件、關心選手權益，並願意傾聽基層教練的聲音。他認為事件凸顯選訓制度存在結構性問題，強調改革必要，支持制度透明與治理架構優化。但也呼籲審慎處理懲處：希望體育署在推動改革的同時，也能兼顧基層選手實際需求，「保留對協會原有的補助資源」，避免因個別失職行為，影響整體訓練體系的正常運作與選手權益。肯定改革決心，盼望穩定基礎：認為改革需要決心與穩定基礎，期望能共同守護台灣體育環境，讓制度更健全、環境更公平。葉伊恬在社群網站上發文感謝體育署力挺，對體育署長表達公開挺選手的行動深表感謝，認為這為台灣運動員打了一劑「強心針」。同時也肯定社會聲援力量：感謝親友、網友、立委的發聲與協助，讓被取消的大滿貫賽參賽邀請函「發揮最大價值」。葉伊恬嬤嬤也呼籲珍惜選手發展機會認為未來孩子選擇從事運動，應該要有更多保障與後盾，體育署的作為讓選手更有信心。鄭世忠強調，協會難免會遇到艱難抉擇，但自己總是告訴協會夥伴，只要耐心和教練選手溝通，以選手為核心來為最高原則處理所有決策，總是會朝著好的方向走。隨後語氣轉趨強硬，「但是我從來沒遇到一個協會，在政府耐心提醒，依然不願意認錯。」鄭世忠表示，桌協可能覺得這次賽程銜接上會有問題，但絕對不是採用直接拒絕的方式。而針對外界批評，桌協於日前發表簡短聲明，表示將召開臨時理事會與選訓委員會討論後續處理，俟後再向社會說明。但截至目前，仍未對選手與家長正式道歉，引發外界不滿。體育署強調，此案凸顯協會內部管理缺乏透明與選手參與。署長鄭世忠表示：「沒有選手，就沒有協會組織存在的必要。」他也重申未來即將成立的「運動部」將以強化「利害關係人參與」為改革核心，杜絕黑箱與官僚體制，讓選手、教練真正參與決策，打造更健全公平的體育環境。事件仍在延燒，社會各界高度關注桌協後續作為。