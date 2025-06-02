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針對葉伊恬參賽權益受損一事，教育部次長張廖萬堅表示，以保障選手權益為優先，「選手的最佳利益即國家的最大利益」，要求體育署落實運動部成立過程中，諮詢委員會的建議結論，推動各單項協會的專業治理。體育署除於今（2）日正式發函，予以警告及暫停選手培訓及參賽之外之各項補助組費，並要求其公開致歉外，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法第43條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。體育署在接獲陳情後，昨天即聯繫中華民國桌球協會，指出協會於選訓決策過程中，除應要求選手履行參加亞洲青少年桌球錦標賽之義務外，更應尊重並協助選手參與WTT美國大滿貫賽的意願，不應逕自代表選手回絕主辦單位之邀請，侵害選手參與國際賽的權益。負責督導體育署的教育部政務次長張廖萬堅表示，此案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，並未積極回應社會輿論的關切，嚴重損及協會的專業治理形象。對此，張廖萬堅表示，教育部除透過體育署要求桌球協會儘速對外公開說明事件經過，並就處理不當部分向選手道歉，也應好好對外說明負起應有責任，切勿避重就輕轉移焦點。張廖萬堅說，體育署除於今（2）日正式發函，予以警告及暫停選手培訓及參賽之外之各項補助組費，並要求其公開致歉外，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法第43條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。為推動體育單項協會專業治理改革，強化改進選訓制度，體育署近年持續引導各運動協會導入以選手為核心的參與機制，透過設置選訓輔導委員會，納入具實務經驗之基層教練、選手及相關專業人士，實質參與決策諮詢，逐步改變協會過去單向決策、溝通不透明的管理文化，建立公開透明、制度化的決策程序。張廖萬堅強調，運動部將於今年9月正式成立，協會治理模式亦須同步轉型，相關制度規範與發展路徑應與時俱進，優化選手訓練與參賽的制度環境，提升協會專業運作能力，健全體育體系，回應社會對公平治理與選手權益的高度期待。教育部強調，保障所有選手在訓練與參賽上的基本權益，是政府推動體育政策的核心原則，未來將持續督導各運動單項協會落實「選手為本」的治理理念，傾聽基層聲音，調整制度措施，促進協會良善治理與全民運動均衡發展。