我是廣告 請繼續往下閱讀

從5月28日開始，郵局金融卡每天在ATM提款限額從「15萬元」調降成「10萬元」

▲中華郵政宣佈新政策，金融卡ATM提款每日最高上限從15萬元調降為10萬元，為了防止詐騙集團橫行。（示意圖／Pixabay ）

郵局金融卡ATM調降提款上限！守護民眾錢財每年破億元

此舉會讓車手領款不方便，也沒辦法一次將詐騙金額騙走，剩餘金額還要到臨櫃領取，可由第一線人員攔截成功！

而今年1月至4月也已經攔截767件，阻止民眾約3.2億餘元被詐騙！

▲中華郵政在全台發出1800萬張金融卡，是全台最大金融機構，近日將金融卡ATM提款金額從15萬調降為10萬，為打擊詐騙集團。（示意圖／記者許若茵攝）

郵局打詐政策再升級！7月還有新制轉帳也受影響

因此現在民眾去ATM提款每日限額已經調降為10萬元，如果領到上限就無法再從ATM領錢，該調整涵蓋包括自行、跨行、無卡、金融卡雲支付提款以及臨櫃提款

中華郵政也將在7月19日開始，將「約定轉入帳戶」的生效時間，由申辦日當天延後至申辦後2天才生效

▲中華郵政將在7月19日再上新制，約定帳戶轉帳從當日申請生效改為申請後2天才生效，讓民眾有更多遇到詐騙反應時間。（圖／NOWnews資料照）

郵局金融卡ATＭ提款規則大改版！近幾年隨著詐騙集團越來越囂張，手法也不斷更新，金融機構單位都加強打詐，中華郵政從5月28日開始新增規定，金融卡每天提款限額從15萬元調降成10萬元，以中華郵政發出1800萬張金融卡用戶來看，成功阻攔被詐騙集團盯上的民眾「錢財超過破億元」，如今又大改版規則，將能更有效打詐！中華郵政日前公告，為了降低交易風險及提升帳戶安全，，該額度主要是參考其他銀行的最低限額，考量一般用戶日常需求，同時防堵詐騙集團，讓他們領錢不方便，也不會影響一般用戶的使用。中華郵政儲匯處處長陳廣蓮近一步解釋，該ATM提款調降額度政策，是因為發現詐騙集團車手和人頭帳戶，會利用提款卡到ATＭ領錢，且一次提領到上限15萬元，降低限額對打詐非常有幫助，郵局也公布這幾年的攔截案件，111年攔截1451件（金額5億8500萬餘元）、112年攔截1821件（金額7億5500萬餘元）、113年攔截2281件（金額8億9600萬餘元），而中華郵政這個提款的規則從5月28日就開始實施，，作為全台灣發出1800萬張金融卡的最大單位，郵局打詐不落人後，就是要防堵不法集團的作為，保障民眾帳戶的安全。除此之外，，這也是為了讓用戶有更多的時間可以應對被詐騙的風險，又再增加攔截詐騙金額的機會。近幾年詐騙手法實在太多，經常鎖定外籍移工、中低收入戶及偏鄉民眾，民眾真的不可不慎，如果真的接到任何可疑電話或者訊息，都可以到郵局臨櫃詢問專業人員，或者直接打165反詐騙諮詢，共同打擊犯罪詐騙集團！