我是廣告 請繼續往下閱讀

端午節連假已結束，高速公路局檢視連假交通狀況，因連假前1天多數地區有雨，第1天及收假日局部地區有雨，影響用路人行程規劃及國道行車狀況，整體交通特性與113年端午節略有差異。推測短途旅次增加，影響都會區國道運作狀況。經高公局統計，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為109.2百萬車公里(mvk)，為平日年平均(92mvk)的1.2倍，較113年端午節連假日平均之113.3mvk減少4%(第1、2日交通量較113年低，收假日則較高)。另每日平均肇事件數為109件，較113年同期平均(149件)減少27%。每日壅塞比例(每半小時行車時速低於40公里之路段與時段占全日路段時段比例)介於0.6~2.0%，平均為1.5%，較113年同期之平均1.1%增加。高公局表示，整體而言，本次端午節連假平均交通量及事故較113同期低，壅塞比例則略高。顯示相關的疏導措施及事故防制發揮一定成效，惟收假日(6/1)下午全線北向事故件數(80件)較113年同期(60件)增加33%，造成平均壅塞比例較113年同期增加0.4%。國5交通部分，雪隧每日平均通過量為6.8萬輛次，為平日年平均之1.2倍，與113年同期平均(6.7萬)相近。國5南向尖峰日(第1、2日)實施石碇、坪林匝道封閉搭配精進式匝道儀控，其中首日下午發生事故，致壅塞比例較113年增加5%，第2日則無壅塞情形。國5北向尖峰日(第2、3日)13-18時實施高乘載管制，惟北返尖峰時段受事故(16件，較113年同期之5件增加11件)影響，致平均壅塞比例較113年增加1倍。高公局指出，本次端午節連假每日平均肇事件數為109件，較113年同期平均149件減少27%，惟仍對國道車流造成一定影響。在高公局與國道公路警察局攜手合作下，平均20分鐘內即排除事故，有效降低事故對整體車流影響。高公局提到，高速公路1968網站及App於本次連假增加雲端資源，維持系統穩定服務，提供用路人行程規劃參考。連假期間全日瀏覽量最高為首日之71.8萬次，為平日(37.6萬次)的1.9倍。顯示用路人已能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。高公局表示，端午節連假在用路人配合各項交通疏導措施下，國道雖有局部路段因車流過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次端午節連假整體疏導發揮成效。高公局對用路人配合國道各項疏導措施，以及員警、消防和事故處理人員快速排除事故之辛勞表示感謝。