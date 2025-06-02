強強聯手出招！蛋捲霸主喜年來攜手地瓜專家瓜瓜園，推出兩款聯名蛋捲—黃金香烤地瓜蛋捲與73號紫薯蛋捲，找來韓籍人氣啦啦隊雙姝合體拍攝影片造勢外，更與療癒系插畫家過胖主義合作，以地瓜與紫薯為靈感，創造出元氣滿滿的Q版代言角色，為產品注入趣味性，超吸睛。
此次影片全面升級形象，喜年來特別邀請Passion Sisters超強外援—超級隊長李丹妃與韓國甜心邊荷律甜蜜合體演出，並有「國民岳母」乖姐驚喜獻聲，為新品注入更多溫度與話題亮點。
李丹妃以金髮形象深植人心，正如黃金香烤地瓜蛋捲般，擁有耀眼金黃的外表；而邊荷律在球場上以甜美可愛形象著稱，散發出自然純真的魅力，宛如73號紫薯蛋捲，擁有夢幻紫色外觀。拍攝當天，兩位啦啦隊女神對蛋捲愛不釋口，連休息時間也忍不住一口接一口。
影片一經上線，便引發網友熱烈討論。邊荷律招牌的「倉鼠式吃法」讓73號紫薯蛋捲看起來格外誘人，李丹妃的霸氣演出則讓粉絲直呼『「妃」買不可！』，而乖姐一句經典台詞「誰在偷吃！準備上台炸裂了！」更成為吸睛亮點。這支充滿趣味與角色魅力的影片，成功引發關注與搶購熱潮。
為讓產品形象更為立體有趣，喜年來更攜手療癒系人氣插畫家—「過胖主義」，以地瓜與紫薯為靈感，創造出兩款元氣滿滿、風格鮮明的Q版代言角色，為產品注入更多溫度與趣味，不僅療癒指數爆表，更吸睛十足。
兩款Q版角色已於喜年來官網登場，作為介紹產品的療癒小精靈，同時延伸設計成為限量版「金的紫薯於你」抱枕，即日起至2025年6月8日，只要按讚「喜年來食品」Facebook粉絲專頁，並於活動貼文中標註兩位好友、分享「一件療癒的事」，就有機會將這款可愛抱枕帶回家，讓這場香甜療癒的饗宴，不只停留在味蕾，更讓「瓜瓜」溫暖你的每一天！
活動詳情請見：https://www.facebook.com/serenafoods。另喜年來x瓜瓜園地瓜系列商品 限時甜價開跑中！ 即日起至6月10日全台家樂福限時優惠 $99（原價 $150）
我是廣告 請繼續往下閱讀
李丹妃以金髮形象深植人心，正如黃金香烤地瓜蛋捲般，擁有耀眼金黃的外表；而邊荷律在球場上以甜美可愛形象著稱，散發出自然純真的魅力，宛如73號紫薯蛋捲，擁有夢幻紫色外觀。拍攝當天，兩位啦啦隊女神對蛋捲愛不釋口，連休息時間也忍不住一口接一口。
影片一經上線，便引發網友熱烈討論。邊荷律招牌的「倉鼠式吃法」讓73號紫薯蛋捲看起來格外誘人，李丹妃的霸氣演出則讓粉絲直呼『「妃」買不可！』，而乖姐一句經典台詞「誰在偷吃！準備上台炸裂了！」更成為吸睛亮點。這支充滿趣味與角色魅力的影片，成功引發關注與搶購熱潮。
為讓產品形象更為立體有趣，喜年來更攜手療癒系人氣插畫家—「過胖主義」，以地瓜與紫薯為靈感，創造出兩款元氣滿滿、風格鮮明的Q版代言角色，為產品注入更多溫度與趣味，不僅療癒指數爆表，更吸睛十足。
兩款Q版角色已於喜年來官網登場，作為介紹產品的療癒小精靈，同時延伸設計成為限量版「金的紫薯於你」抱枕，即日起至2025年6月8日，只要按讚「喜年來食品」Facebook粉絲專頁，並於活動貼文中標註兩位好友、分享「一件療癒的事」，就有機會將這款可愛抱枕帶回家，讓這場香甜療癒的饗宴，不只停留在味蕾，更讓「瓜瓜」溫暖你的每一天！
活動詳情請見：https://www.facebook.com/serenafoods。另喜年來x瓜瓜園地瓜系列商品 限時甜價開跑中！ 即日起至6月10日全台家樂福限時優惠 $99（原價 $150）