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反擊酸民！李怡貞通告五根手指數得出來

▲李怡貞形容這起風波像場「社會實驗」，坦言每次爆料都掀起兩極輿論，自嘲：「一刀斃命真的不好玩」，也強調自己只是靜靜等時機出手。（圖／李怡貞臉書）

遭批「自以為是」 李怡貞玄機回應再掀話題

律師李怡貞日前在節目爆料，某位前樂天女孩曾介入富商婚姻，甚至懷孕墮胎，引發社會譁然，也讓她遭網友質疑「蹭啦啦隊流量」。面對批評她用「3點反擊」，甚至直問：「誰在蹭流量？」李怡貞實話告訴酸民：「一刀斃命真的不好玩」，火藥味十足。李怡貞對於近來被網友酸：「整天上節目講八卦，沒看這個律師辦什麼大案件，就只會蹭啦啦隊流量」，她今（2）日在臉書逐一拆解，表示「五根手指數得出來」的通告量根本稱不上密集，至於案件分量，她反問：「你自己眼瞎怪我囉？光這個案子還不夠大？」她強調自己並非主動蹭熱度，「事發後那些啦啦隊受訪麥克風有幾支？誰在蹭流量？」李怡貞很生氣有些人對號入座，根本不符合她在節目中的描述，不滿表示：「火山孝子的TA我需要是不是？」李怡貞表示，這起風波就像一場「社會實驗」，也讓她看清大眾對小三與揭弊者的不同標準，「當小三沒差，多人繼續擁護？當小三活該，就李怡貞欺負？其實如果沒差的話，就不會有這麼多好玩的效應。」她自嘲每次爆料都引發兩極輿論，也不忘強調自己「都是靜靜的在等時機」，李怡貞接著說：「一刀斃命真的不好玩。」對於有網友不滿她揭露他人私事，甚至認為李怡貞是「揭人隱私」或「自以為是」，她則霸氣回應：「人不招忌是庸才」面對風波，她不退反攻，語帶玄機表示：「不是不報，只是時候未到。」李怡貞還曬出飛機低空掠過法院的照片，透露自己連出法院都差點被飛機撞到，她表示：「我真的很注意安全的，嚇S寶寶了。」