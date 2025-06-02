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▲尹昭德（右）與黃瑄（左）在《寶島西米樂》演一對經營西裝店的夫妻。（圖／記者吳翊緁攝）

▲黃瑄腳上還有支架，拍攝《寶島西米樂》鏡位要特別注意，避免穿幫。（圖／記者吳翊緁攝）

台視8點檔新戲《寶島西米樂》將從明（3）日起每周一至周五晚間8點首播，包括尹昭德、黃瑄、何宜珊、盧彥澤、馬國賢、陳婉婷等演員都出席了首映會，全劇以1950、1960年代為背景，講述西服職人的故事，尹昭德劇中與黃瑄、張雁名有些微妙的三角關係，直呼片花還看不過癮。因為車禍造成內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎的黃瑄，很努力在復健，10天大概就要花3至4萬，也是車禍後首度公開出席活動，透露出事的第一通電話還是打給《寶島西米樂》劇組報備而不是家人，自己都覺得有點悲哀。黃瑄在《寶島西米樂》演西服店老闆娘，首映會上穿著旗袍出現，造型頗搶眼，但無法遮掩腿上裝的支架，她表示大概半年內都沒辦法蹲下、跳躍或是跑步，只能持續進行復健，而且雖然復健的費用不便宜，好好做真的效果有差，她也非常認真要讓自己恢復到最好的狀態。回想當天騎車重摔，黃瑄認了一開始超痛苦，都要親友來家裡幫忙，她的7歲兒子有問過嚴不嚴重，眼眶也泛紅，她自覺這種事情對小孩子太殘忍，亦透露肇事、撞到她的阿伯，有一直傳訊息關心，這就是個意外。目前黃瑄已能照常進攝影棚拍戲，也很感謝劇組體諒跟其他演員的配合，有一場大家應該要氣到站起來的戲，為了配合她坐著，所有人都坐著發脾氣，讓她很感動，鏡頭也會減少拍到他的下半身，因為她還是得穿著護具，不能夠穿幫。談到過去外界認為是她好友的吳婉君，之後在私人臉書上轟她和何依霈等共5人轉述關於自己的傳聞，後來5個人陸續發文或由經紀人致歉，卻弄得昔日情誼生變。吳婉君爆出遭到男友趙駿亞家暴，黃瑄被問到有否關心，她稱有看到新聞，但彼此僅算是同事而已，沒有關心，看得出目前關係依舊冷淡。