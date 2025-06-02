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台灣寶可夢中心6月新品一次看！等身大伊布玩偶開搶

等身大尺寸的伊布毛絨玩具

▲等身大伊布以悠閒地躺趴著、抬頭仰望的姿勢。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲快閃店「Pokémon Center POP-UP STORE」高雄展覽館南館販賣區活動現場也能買到等身大伊布。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲4月24日寶可夢公司（The Pokemon Company）正式公開「伊布家族等身大布偶」。（圖X@poke_times）

毛絨玩具「POKÉMON DOLLS」系列的新商品

▲本週六台北寶可夢中心也將上架絨玩具「POKÉMON DOLLS」系列的新商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

6月7日（六）、14日（六)、20日（五）、21日（六）、22日（日）、28日（六）

伊布粉絲準備好了嗎？今年4月份才剛在日本推出且引發轟動的「等身大趴姿伊布」毛絨玩具，今（1）日《寶可夢》台灣宣布，等身大伊布玩偶也即將在6月7日於台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開賣，訂價為新台幣 990 元，入店方式也公布了。台灣寶可夢中心今（2）日宣布，等身大尺寸的伊布毛絨玩具，即將於6月7日（六）在Pokémon Center TAIPEI登場！以悠閒地躺趴著、抬頭仰望的姿勢，是一款超可愛的等身大毛絨玩具唷。毛皮帶有光澤感，摸起來柔軟蓬鬆，擁抱起來的手感也非常棒。如果是無法前往台北寶可夢中心現場的粉絲，也不用太過擔心，因為官方也將在PChome24h購物「Pokémon Store」線上販售，或是高雄於「2024-25 Pokémon Asia Championship Series 大師球聯盟賽」的活動會場也能買到。毛絨玩具等身大 （伊布 趴下姿勢） $9906月7日（六）開賣6月6日（五）16時00分開始販售6月7日～6月8日。等身大伊布玩偶開賣的消息曝光後，也讓大批寶可夢粉絲嗨翻，「太可愛了」、「其他後續等身大伊布家族也能來台灣賣」、「請各位粉絲冷靜，一律回答不行」。除了等身大伊布之外，本週六台北寶可夢中心也將上架絨玩具「POKÉMON DOLLS」系列的新商品，本次新加入的夥伴是：快龍・班基拉斯・暴飛龍・烈咬陸鯊 4種！為圓潤可愛造型的毛絨玩具。Pokémon Center TAIPEI將於以下日期，發放「入店整理券」進行入場管理：