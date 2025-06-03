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波蘭備受關注的總統大選選出了保守派民族主義歷史學者納夫羅茨基(Karol Nawrocki)作為下一任總統，顯示這個位處歐洲中心的國家的右翼民族主義再次興起。預定在8月6日上任的納夫羅茨基預期將重塑這個國家的國內外政策，使得該國與布魯塞爾的關係陷入緊張，並讓這個有將近3,800萬人口的中歐國家與美國川普(Donald Trump)政府更緊密的結盟。以下是這次大選的關鍵重點：納夫羅茨基的勝選凸顯出民族主義言論對這個國家和北大西洋公約組織(NATO)與歐洲聯盟(EU)東翼地區的大約半數人民，仍具有吸引力，並顯示這個國家的社會深層分裂。過去沒有政治經驗的這位42歲歷史學家，選戰主題大多鎖定在愛國主義、傳統天主教價值觀等議題上，並誓言捍衛在面對歐盟以及更大的歐盟國家，像是德國時，波蘭的主權。他的勝選也反映出右翼民族主義對整個歐洲的吸引力。歐洲對移民、國家主權、以及文化認同的擔憂已經導致最近對右翼政黨，甚至極右翼政黨的支持大幅上揚。右翼候選人在兩週前的第一輪選舉中表現非常好，凸顯出民族主義者和保守派的觀點深具吸引力。納夫羅茨基則接收了許多這些人的選票。在納夫羅茨基的支持者慶祝他的勝利之際，敗選的自由派候選人、華沙市長佐薩斯科斯基(Rafał Trzaskowski)的支持者擔憂，這項選舉結果將加速自由民主規範的毀壞。納夫羅茨基當選總統對2023年重新掌權的總理圖斯克帶來了直接挑戰。圖斯克誓言修復與歐盟的關係，並要恢復司法獨立性，布魯塞爾聲稱這已經遭到支持納夫羅茨基的「法律正義黨」(Law and Justice Party, PiS)的破壞。圖斯克的聯盟一直努力推進一些重要承諾，包括同性伴侶的民事結合法和限制較少的墮胎法。這個聯盟是由中間派、左派和農業保守派組成的脆弱聯盟。反對這些措施的納夫羅茨基將有權否決立法，讓圖斯克的議程變得複雜，並且可能引發政治僵局。納夫羅茨基的當選可能預示波蘭和川普政府之間更緊密的關係。波蘭和美國是親密的盟邦，有1萬美軍駐守，但是圖斯克和他的夥伴過去曾經批評川普。不過，納夫羅茨基的世界觀與川普和他的「讓美國再次偉大」價值觀十分接近。川普1個月前迎接納夫羅茨基訪問白宮，川普政府並已經以其它的方式清楚的表達，他是美國偏好的候選人。雖然納夫羅茨基曾經發聲支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，但他不支持烏克蘭加入北約，並質疑一些長期的援助花費，尤其是對難民的支持。他的論調有時與川普的相呼應，例如他指控烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)對波蘭的協助不滿足。隨著公眾對幫助烏克蘭難民日益感到疲憊下，納夫羅茨基可能將波蘭從一個強烈支持烏克蘭的盟邦轉變為有條件支持，如果這場戰爭拖的更長的話。這場選舉結果對歐盟是一項挫敗。歐盟先前對圖斯克2023年的返回表達歡迎，認為是重新參與歐盟的一個跡象。納夫羅茨基和「法律正義黨」曾經批評他們所認為的、歐盟過度干預波蘭國內事務，尤其有關司法改革和移民政策。雖然總統無法掌控平日的外交，但是納夫羅茨基的象徵性權力與否決權可能會為布魯塞爾讓波蘭回到歐盟標準的努力帶來挫折，尤其是在法律治理議題上。雖然是歐盟成員，但是波蘭有自己的貨幣「茲羅提」(zloty，波蘭官方貨幣)，其匯率在今天(2日)上午走弱，反映投資人擔心可能的政策不穩定，以及與歐盟的新緊張關係。歐盟數十億歐元的資助與波蘭的司法改革有關，而圖斯克政府現在可能無法進行這些改革，如果總統不合作的話。更多中央廣播電臺新聞