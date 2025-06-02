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台灣桌球新星葉伊恬原受邀參加下月登場的美國大滿貫賽事，未料參賽資格遭到桌球協會取消，台灣桌球教父莊智淵為子弟兵叫屈，讓事件因而爆發。對此高雄市長陳其邁今（2）日發文表示，葉伊恬是高雄的選手，強調協會因選手而存在，應為選手服務、作為後盾，但桌協作法非常不公平也傷害選手努力，支持伊爭取出賽權益，也請請體育署主持公道。陳其邁表示，年僅17歲的葉伊恬是高雄的選手，小學時為投身桌球教父莊智淵門下，因此從新竹轉學到高雄就讀九如國小、鼓山高中國中部，目前是鼓山高中二年級生，近年已3度取得成人國手資格，世界排名屢創新高。陳其邁說，協會因選手而存在，應為選手服務、作為後盾，但 桌球協會擅自取消葉伊恬參加美國大滿貫賽的參賽資格，不願和選手溝通、從選手角度做思考，不僅對選手非常不公平，也傷害選手的努力。最後陳其邁表示，支持葉伊恬爭取出賽的權益，並請體育署主持公道，也呼籲桌協應該要再做考量，好好檢討這件事情，要能從選手權益的出發來考量，出席國際賽事比賽的權利。