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▲T.O.P參與《魷魚遊戲3》宣傳活動，五官細節成為粉絲與媒體熱議焦點。（圖／T.O.P IG）

韓國藝人T.O.P（崔勝鉉）日前久違現身於《魷魚遊戲》第3季宣傳活動，立刻成為全場注目焦點。這回他飛往美國洛杉磯參加Netflix為艾美獎舉辦的特別活動，連續兩天穿著合身西裝出席，整體造型簡潔俐落，卻有不少網友直指他外貌出現明顯變化，不僅上唇變薄，法令紋也加深，紛紛感嘆：「男神顏值巔峰已過了嗎？」活動現場除了T.O.P以外，韓星李政宰、李炳憲與朴成焄也到場共襄盛舉。T.O.P此次一改劇中叛逆饒舌歌手的形象，戴上眼鏡、額髮後梳，增添幾分書卷氣質。雖然外表變化引來兩極評價，不少粉絲仍讚他眼神依舊清澈、氣場沉穩，並認為歲月並未削減其螢幕魅力，反倒增添幾分熟男韻味。T.O.P也在活動中幽默表示：「你們可能沒想到會在這裡見到我，但我不會錯過這麼好的機會。」這也是他首度加入《魷魚遊戲》的正式宣傳行程，第2季播出期間他幾乎沒有露面，如今參與最終篇章推廣活動，自然引起話題不斷。Netflix同步釋出第3季預告與全新劇照，畫面中巨型英熙娃娃手持跳繩激烈揮動，顯示「跳繩」將成新一輪生存關卡。李政宰也透露：「這次英熙一樣不太善良，但每個遊戲終究會結束。」本季作為導演黃東赫打造的完結篇，將於6月27日全球獨家上線，備受全球劇迷矚目。