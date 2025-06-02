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美國總統川普4月發布對等關稅，即便後續再宣布暫緩90天，但上月也讓台灣廠商大受打擊，製造業採購經理人指數（PMI）跌至48.9%。經歷1個月時間，許多廠商已重新審視關稅打擊，再加上受到拉貨潮影響，中華經濟研究院今（2）日發布5月PMI回升2.1個百分點至51.0%，重新呈現擴張。然而，雖然PMI呈現擴張，但未來展望指數則回升4.9個百分點至40.9%，連續第2個月緊縮，顯示廠商對於對等關稅後續影響並沒鬆懈。中經院長連賢明受訪表示，5月PMI除了是因為4月基期偏低之外，「廠商其實在他們在做決策上面，沒有像原先的那麼的悲觀，可是還談不上樂觀。」若以產業別分析，對等關稅與匯率影響使電力暨機械設備產業在接單出貨策略與景氣看法上分歧，新能源、半導體、航太的高階工具機與機械業者表示，中國急單與詢問度攀升，AI人形機器人也傳出國外大廠詢問高精度零組件供應鏈長期合作意向。關鍵物料如電子暨光學產業中封測、AI人工智慧等高階製程，與化學暨生技醫療產業中的特用化學，以及分散製造布局之高階工具機與機械等，5月訂單與生產多呈現持平或好轉趨勢，致使化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業與電力暨機械設備產業之新增訂單與生產皆呈現擴張。幾家歡樂幾家愁，汽車業表現就呈現不佳。由於汽車關稅可能調降、匯率急升使客戶觀望進口車降價，加以國際車廠財務重整與組織合併等，5月交通工具產業之新增訂單指數仍重跌11.1個百分點至38.9%，由持平轉為緊縮。連賢明表示，目前確實有部分廠商是受到關稅拉貨潮影響，尤其集中在科技貨品等，可是整體而言大家對於關稅政策仍充滿不確定性，至少要等到關稅談判90天結束，也就是7月9日左右，必須等到7月、8月才能更清楚關稅政策的影響面。然而，即便有拉貨潮，國內科技貨品及傳統貨品表現仍舊有落差。而川普目前僅與英國談下貿易協商，若持續拖長戰線，對於我國傳產是否傷害更大？連賢明坦言，川普政策目前來講都很難確定，「我們一般在貿易談判都是用年在算，都沒有在用月在算。」川普政府一開始信心滿滿，認為3個月就可以談妥，如今卻也發現許多國家都採取觀望態度，整體狀況沒有那麼順利；至於未來是否可能沒有談好國家回歸原本對等關稅稅率，或是繼續拖長談判時間都還是未知數。中經院副研究員陳馨蕙則表示，產業今年面臨大量風險，就會有強弱分化，尤其台灣主體都是中小型企業，許多都是主打CP值、單一產品、單一客戶的廠商，沒有特製化、減碳及高質化產品，如今狀況確實是不好，但面臨川普地緣政治的變化，頭洗下去的廠商也難以抽身。