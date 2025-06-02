我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣桌球新星葉伊恬原受邀參加下月登場的美國大滿貫賽事，未料參賽資格遭到桌球協會取消，台灣桌球教父莊智淵為子弟兵叫屈，讓事件因而爆發，至今桌協堅不道歉，副理事長楊正雄回應稱「尊重制度」。對此綠委郭昱晴痛批，制度不是冷血的藉口，「對選手傲慢，就是對體育未來的背叛」。郭昱晴說，17歲的葉伊恬是台灣桌球新星，也是千辛萬苦打出國際機會的年輕優秀選手，美國大滿貫主動發出邀請，是其實現夢想的下一步，卻在沒被告知、毫不被尊重的情況下，由桌球協會「代為取消報名」。郭昱晴提到，體育署震怒、全國譁然結果呢？副理事長楊正雄說「尊重制度」，一句話就要選手閉嘴嗎？就能免除責任嗎？郭昱晴表示，制度的設計，本來就是要保障選手公平參與、支持人才發展，而不是變成冷漠決策的遮羞布，如果這個制度不能保護17歲選手的權益，那問題不在選手而是制度，如果制度讓老舊官僚可以不與選手溝通、傲慢決策，那這個制度不值得被尊重，而是需要被徹底改革。郭昱晴指出，體育署已經明確點出這不是單一決策錯誤，而是整個協會長年缺乏以選手為核心的思維，連一句道歉都吝於出口，還把體育署的來函公告上網，連中間人的勸告都拿來「示眾」，這樣的態度，已經不是失職，而是失格。郭昱晴說，楊正雄曾是國手、教練，當過選手的人，更應該知道選手最需要的是被尊重、被信任、被支持，但今天的發言沒有半點傾聽，只有傲慢，沒有一絲懺悔，只有推責。最後郭昱晴表示，明年3月各單項協會將改選，桌球協會的理監事們必須嚴肅思考，這個協會要交到誰手上？是繼續讓封閉、傲慢、缺乏改革意識的人掌權？還是讓真正把選手放在心上的人來領導？不能再讓一個機會、一位選手、一個未來，被一句「尊重制度」輕描淡寫的掩蓋。