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台灣除了對等關稅影響之外，也遲遲未擺脫來自美國的半導體關稅陰影。中經院長連賢明推測，成熟製程跟先進製程稅率應該會有所區別，更認為面對高階製程，川普可能會採取「訂單綁關稅」模式，如果美國廠生產愈多，從台灣出口晶片享有更高關稅或免。目前為止，川普對等關稅正面臨美國法院挑戰，但是涉及到特定產品，如針對半導體等產品的關稅，可能不會受到法院判決影響。連賢明表示，雖然有些人認為法院牽制川普對等關稅對全球更有利，但也擔心，如果川普對等關稅遲遲無法落實，可能會轉向大力課徵特定產業關稅，對於各界也不一定是好事。他分析，先進製程及成熟製程課徵關稅應會有所差異，其中先進製程轉嫁能力相對容易，如果課徵越高，對於美國廠商影響更大。但川普可能會希望，台積電因為稅率被拉低之後影響到設廠進度，但透過高關稅是沒有辦法加速台積電赴美生產進度，而是必須要釋出誘因。他推測，川普會把兩者綁在一起，也就是美國先進製程廠下單，享有的租稅豁免就會可以更多，藉此讓台積電在美國設廠且生產。「假設你在美國下單下愈多，那麼從台灣進口的租稅優惠就會比較高」，他舉例，如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及蘋果同時在美國跟台灣下單，如果美國廠接得愈多，台灣出口的晶片就可以享有較低稅率。至於成熟製程，連賢明認為，關鍵在台灣與中國是否有不同稅率，並且判斷台灣會比中國來得低，如果低到一定程度，反而對於台灣更有利，因為成熟製程主要競爭對手就是中國。