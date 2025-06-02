由南投縣政府、埔里鎮公所指導，日月町商場主辦的南投第一屆萌寵馬拉松，7月13日歡樂登場，開放報名以來回響熱絡。日月町開發商精英開發董事長洪乙彥今日宣布， 迎接南投首屆「萌寵馬拉松」，日月町作為「台灣之心」投資南投建設埔里，將在愛蘭交流道下打造17公頃壯麗的花海盛景，成為心啟動的重要亮點工程，以吸引更多的遊客來到埔里。
打造嶄新的南投觀光新旅程，精英開發攜手產官學商界，共同推動以世界品牌村為藍圖的願景計畫，以「國際聚落、展旺在地」為核心理念，深耕在地文化、結合國際資源，打造具代表性的品牌聚落，為南投觀光注入創新與活力，帶動地方永續發展，讓南投埔里成為台灣旅遊發展之「心啟點」。
今日舉辦聯合宣傳記者會，由精英開發攜手國立暨南國際大學國際事務處、Feeling18巧克力工房、臺灣蔦屋、台灣中油股份有限公司等重量級結盟單位共同擔任主力贊助，展現跨界合作推動地方創生的強大能量。
南投首屆萌寵馬拉松活動，特別與來自日本國際知名的「Usagyuuun小突兔」合作擔任萌寵代言人，邀請大家一同從南投埔里出發，體驗萌寵的可愛療癒、在人文自然交織的花海風情中漫遊。主辦單位日月町加碼回饋，推出總金額超過20萬元住宿券及豐富抽獎好禮，答謝報名參與的萌寵好友們。
獎項包括「高雄中央公園英迪格酒店」的「INtopia英托邦寵物友善住房」免費住宿券，該住房專案廣受寵物友好族群好評，為國際級連鎖品牌中最具網路聲量的寵物友善選擇。「桃園喜來登酒店」的「寵物主題住房專案」免費住宿券，不僅提供寵物床墊、帳篷、餐碗、玩具與清潔用品等專屬備品，更設有友善寵物用餐區及日式庭院牽繩活動空間，打造五星級且充滿溫馨氛圍的旅宿體驗。
此外，外島澎湖「亞青灣山露營車」免費住宿券，擁有乾溼分離獨立衛浴、席依麗Sealy加大雙人床，享受澎湖無敵海灣景的六星露營車體驗。中部地區推出「台中萬楓酒店」與「芭蕾城堡酒店」的親子免費住宿券。除了住宿券還有百件好禮，抽獎獎項於7/13活動日當天現場進行。
為鼓勵在地參與，主辦單位驚喜宣布大利多，推出專屬埔里鄉親的第二組免費報名優惠，只要支付一組費用即可額外獲得一組名額，等於價值5千多元的物資大禮包好康大放送，期望號召更多在地家人、親友共襄盛舉。主辦單位也特別將報名日期延長至6月13日，無論是否攜帶寵物，都歡迎踴躍報名參與，一同為埔里的觀光發展添增歡樂的時光！線上報名「萌寵馬拉松」連結：https://irunner.biji.co/2025HIZUKITOWN 亦可至日月町複合式商場現場報名。
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今日舉辦聯合宣傳記者會，由精英開發攜手國立暨南國際大學國際事務處、Feeling18巧克力工房、臺灣蔦屋、台灣中油股份有限公司等重量級結盟單位共同擔任主力贊助，展現跨界合作推動地方創生的強大能量。
南投首屆萌寵馬拉松活動，特別與來自日本國際知名的「Usagyuuun小突兔」合作擔任萌寵代言人，邀請大家一同從南投埔里出發，體驗萌寵的可愛療癒、在人文自然交織的花海風情中漫遊。主辦單位日月町加碼回饋，推出總金額超過20萬元住宿券及豐富抽獎好禮，答謝報名參與的萌寵好友們。
獎項包括「高雄中央公園英迪格酒店」的「INtopia英托邦寵物友善住房」免費住宿券，該住房專案廣受寵物友好族群好評，為國際級連鎖品牌中最具網路聲量的寵物友善選擇。「桃園喜來登酒店」的「寵物主題住房專案」免費住宿券，不僅提供寵物床墊、帳篷、餐碗、玩具與清潔用品等專屬備品，更設有友善寵物用餐區及日式庭院牽繩活動空間，打造五星級且充滿溫馨氛圍的旅宿體驗。
此外，外島澎湖「亞青灣山露營車」免費住宿券，擁有乾溼分離獨立衛浴、席依麗Sealy加大雙人床，享受澎湖無敵海灣景的六星露營車體驗。中部地區推出「台中萬楓酒店」與「芭蕾城堡酒店」的親子免費住宿券。除了住宿券還有百件好禮，抽獎獎項於7/13活動日當天現場進行。
為鼓勵在地參與，主辦單位驚喜宣布大利多，推出專屬埔里鄉親的第二組免費報名優惠，只要支付一組費用即可額外獲得一組名額，等於價值5千多元的物資大禮包好康大放送，期望號召更多在地家人、親友共襄盛舉。主辦單位也特別將報名日期延長至6月13日，無論是否攜帶寵物，都歡迎踴躍報名參與，一同為埔里的觀光發展添增歡樂的時光！線上報名「萌寵馬拉松」連結：https://irunner.biji.co/2025HIZUKITOWN 亦可至日月町複合式商場現場報名。