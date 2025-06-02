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▲李立群（左）父女檔合演電影，觀眾反應冷淡，首週票房極低。（圖／小紅書）

73歲演員李立群與女兒李元元主演的新片《家的方向》，近期上映。該片具政治色彩，投資金額高達人民幣3000萬元（約新台幣1億2500萬元），但上映至今11天，卻僅人民幣2萬元（約新台幣9萬元）票房討論度低，即使官方發文宣傳，卻仍難以吸引觀眾支持。預告片一開始即透過鴿子飛抵中國，喚醒兩岸人民對回家的渴望，劇中也穿插多句情緒性台詞，如「我已經等了你這麼多年，我真的不想再等了」與「我要帶它回家」，最後李立群則感嘆「不死必歸」，政治意涵濃厚。不過，電影推出後網路討論冷清，微博話題幾乎無人回應，據中國媒體報導，該片為當地首部以兩岸和平為訴求的劇情長片，不過上映後表現令人失望，首週票房僅約新台幣9萬元，對比新台幣1億2500萬元成本，成本週票房最慘中國片。影評人「靠譜電影君」指出，《家的方向》自2021年拍攝完成後曾遭雪藏，如今上映反應慘淡，部分網友更直言片中信鴿象徵意涵過於牽強，無法打動人心。李元元雖近年主演多部作品，但外型與演技表現平平，難以引起觀眾共鳴，讓這部「父女合作」之作終成泡影。