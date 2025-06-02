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▲Dora過去曾表示自己想要認識「乖又顧家」的男性。（圖／Dora IG）

中職樂天啦啦隊的人氣成員Dora近日被影射是富商小三，雖然本人沒有做出回應，不過一連串線索還是讓她陷入爭議，過去她登上啦啦隊學姐琳妲網路節目時的發言也被扒出，她大談自己的理想型是乖乖的男生，還希望身邊姐妹可以幫她介紹對象。Dora近日被影射介入某富商的婚姻中當小三，過去她上琳妲節目時的言論也被網友翻出，她在其中大方分享自己沒有約砲的經驗，不過有機會的話很想嘗試看看，當下也讓琳妲幫忙介紹男性給她認識，希望可以和「乖又顧家」的男性接觸。律師李怡貞日前上《11點熱炒店》爆料，自己曾經經手過現役啦啦隊捲入富商小三的案件，該名啦啦隊女孩不僅大膽的到對方家中約會，還大肆在客廳曬內褲，兩人關係被正宮發現後，氣得對該名啦啦隊女孩提告，事件最後以和解處理。不過事情落幕後，富商正宮還是吞不下這口氣，因此授權李怡貞在節目中分享過去這事件。網友也針對李怡貞透露的線索中，一點點推敲出那名啦啦隊員的真面目，認為是在2023年曾經拿下「啦啦隊新人王」的Dora。然而當《NOWnews今日新聞》記者致電經紀人時，對方僅表示：「私人問題不予回應」，讓人實在看不透真相，可能只有當事人才知道事件真實樣貌。