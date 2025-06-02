我是廣告 請繼續往下閱讀

中職統一獅隊長陳傑憲今（2）日趁著休兵日到高雄夢時代出席精品代言活動，日前曾傳出他將受邀到大聯盟芝加哥台灣日活動開球，他稍早也親自證實這個消息，並表示這是很榮幸很開心的事，陳傑憲還謙虛地說，「我的實力沒有辦法打上大聯盟，但我竟然有這個機會，能夠踩上大聯盟的球場。」2025年芝加哥台灣日將於6月28日舉行，除了有來自台灣的超人氣啦啦隊助陣之外，日前也傳出當天會有足以代表中華職棒的重量級人物，擔任開球嘉賓，而陳傑憲就是呼聲最高人選。他今日出席廠商代言活動時，也當面證實這件事情屬實，也分享當初收到消息時感到很驚訝，但整體而言很榮幸也很開心。由於開球時間，正值中職上半季最後一週補賽周，統一獅目前確定的賽程是6月28日主場對戰富邦悍將、29日作客桃園交手樂天桃猿，陳傑憲也會跟經紀團隊、球團溝通請假相關流程。所屬球團統一獅領隊蘇泰安也表示，原本會擔心陳傑憲的體能狀況，但經過溝通後，認為藉由陳傑憲國際知名度為大使，是一次很好拓展未來台、美合作機會、也增加與大聯盟文化交流的機會。「原本球隊擔心他在球季中過於疲勞，考慮安排傑憲留隊休息，不過經過溝通後，認為有助於曝光與交流，因此球團也支持球隊走向國際的安排。」