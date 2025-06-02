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▲Doris（如圖）病情曝光後展現堅強正面態度，預告明年大港開唱照常舉辦，粉絲熱烈期待。（圖／Doris臉書）

閃靈樂團主唱Freddy（林昶佐）於2016年起擔任中華民國立法委員，2024年卸任後，日前傳出他將獲任為下屆中華民國駐芬蘭代表。Freddy近期接受節目《話時代人物》專訪時，罕見談及個人家庭變故。Freddy透露，妻子Doris罹患罕見腦部疾病，需長期休養，且岳母也曾因相同的罕見疾病而過世，這也成為他不再參選第3屆立委的關鍵。雖然競選文宣早已印製完畢，但面對醫師建議與家庭狀況，他也選擇專心照顧妻子。除此之外，Doris今（2）日也於社群平台上向粉絲報平安，表示現在身體狀況十分良好。Freddy表示，Doris被診斷出患有腦血管疾病，與其母親當年所患同樣罕病有關，令人唏噓。據悉，Doris母親在她就讀大學時便因該病過世。因此Freddy回憶起得知醫師建議妻子專心調養時的那一刻，坦言內心已有答案，認為繼續選下去也不安心，決定陪她一起好好生活。根據臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，Doris罹患的可能是「毛毛樣腦血管病變」（Moyamoya Disease），俗稱「煙霧病」，成人好發年齡介於30至40歲之間，嚴重時可能造成偏癱甚至中風。幸好，位於芬蘭的赫爾辛基大學醫院在此病治療領域擁有高度專業，Freddy未來將赴芬蘭擔任駐外代表，也有望獲得良好醫療支援。Doris稍早也於臉書上回應外界關心，表示目前身體狀況穩定良好，會持續保持積極態度，努力在工作與生活間取得平衡。她並感謝大家的祝福與鼓勵，還開心透露大港團隊已著手籌備明年活動，也讓粉絲安心不少，紛紛留言表示：「阿桃要健健康康的！我們愛你！！！」、「阿桃平安健康，每次大港都要見」、「祝台灣最美的貝斯手身體健康平安喜樂。」