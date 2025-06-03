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土耳其官員表示，今天(2日)在伊斯坦堡舉行的第二輪俄烏和談，開始後不到一小時便宣告結束。這次會談的前一天，烏克蘭對俄羅斯發動了大規模無人機攻擊，宣稱摧毀可搭載核武的戰略轟炸機。這是俄烏雙方自2022年以來第二度舉行這類直接會談。在此同時，俄羅斯國內群情激憤，不少有影響力的戰爭部落客呼籲莫斯科當局對基輔進行打擊，以報復烏克蘭1日對俄羅斯西伯利亞等地區發動開戰以來最富野心的一次攻擊。俄烏雙方後來對俄國可攜核武轟炸機機隊的受損程度，發表了截然不同的評估報告。不過，從公開的衛星影像來看，莫斯科顯然遭受了嚴重的裝備損失。土耳其外交部長費丹(Hakan Fidan)向面對面的俄羅斯和烏克蘭代表團表示：「全世界的目光都聚集在我們的接觸上。」他表示，這場會議的目的是評估停火條件，討論俄烏領導人會面的可能性，並探討進一步換囚的機會。人在立陶宛的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)隨後表示，雙方正準備進行新一輪換俘行動。澤倫斯基的幕僚長也表示，烏克蘭代表團在今天的會談中提交了一份被驅逐兒童的名單，希望莫斯科當局能讓他們返家。有關這場會談的其他細節目前仍未公布。在美國總統川普(Donald Trump)施壓下，俄羅斯與烏克蘭就全面停火與持久和平展開談判。川普曾表示，如果和談沒有進展，美國可能會放棄繼續擔任調解人。更多中央廣播電臺新聞