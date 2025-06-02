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高雄市原住民市議員高忠德今（2）日針對立委高金素梅在立法院提出高市府在預算上忽視原住民族地區桃源、茂林和那瑪夏大幅減少預算一事提出澄清，他強調，原鄉自治財源即依《地方制度法》第83-7條規定所編列之固定比例經費，於114年度編列3.02億元，較市長陳其邁上任前成長超過1,700萬元，顯示高雄市府重視原民區建設。同時，為彌補制度性財源分配不足，高市府在今（114）年度預算更大幅調增原鄉建設歲出預算至1.6億元，相較113年度的6,100萬元，大幅增加9,850萬元，成長幅度達161%，為歷年來最高。高忠德指出，陳其邁自上任以來，投入原鄉建設超過14億元，更是歷屆市長中最頻繁上山、實地聆聽族人聲音的市長。在道路改善、橋梁重建、產業推廣、文化保存、族語傳承與就業社福等方面，市府持續與在地合作推動，成效有目共睹。高忠德也認為，不論在部落建設、產業振興、國土規劃、文化族語傳承及社福就業等施政指標，各方面積極推動提升，從高雄市原住民人口數近4年增加約5000人可查，高雄市具有吸引族人移居生活的魅力。此外，身為高雄市原住民議員，依法審議全市總預算，對原鄉建設與原民會業務不但熟悉、更全力支持。期望各界尊重在地努力，避免片面渲染，誤導社會大眾。