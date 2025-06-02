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▲陳傑憲於台灣時間22點深夜，突然在IG發布詭異「操偶圖」限時動態，疑似是情緒受到影響，藉此圖回應近期諸多風波。（圖／取自陳傑憲IG限動）

統一獅球星陳傑憲今（2）日出席珠寶代言活動，證實將在6月28日受邀到大聯盟芝加哥「台灣日」活動開球，結果因為時間點撞期中職賽季，消息一出後立刻引發爭議，加上前段時間的台語厘語口誤，陳傑憲於台灣時間22點深夜，突然在超過40.7萬的官方IG上，發布詭異「操偶圖」限時動態，疑似是情緒受到影響，藉此圖回應近期諸多風波。陳傑憲近期可謂經歷多事之秋，先是在上周因為接受節目錄影時說出不尊重女性的台語厘語，遭到網友炎上，讓他出面道歉，今日又因為確定會在6月底受邀到大聯盟開球，遭到球迷質疑。由於陳傑憲擔任開球嘉賓期間，正值中職最後一周加賽周，陳傑憲也坦承會跟經紀團隊、球團討論請假事宜，儘管初衷是拓展美、台棒球文化交流，但球迷依舊不買帳，認為身為職業球員，不該在上半季戰況緊繃的時間點，為了到美國大聯盟台灣日開球而請假。另一方面也有球迷將過錯怪給統一獅球團，認為應該第一時間就幫球員拒絕邀約。所屬球團統一獅領隊蘇泰安則在今日表示，原本確實會擔心陳傑憲的體能狀況，但經過溝通後，認為藉由陳傑憲國際知名度為大使，是一次很好拓展未來台、美合作機會，也增加與大聯盟文化交流，因此球團方會支持陳傑憲的決定。