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▲韓笙笙（右）在社群宣布生下女兒。（圖／翻攝自韓笙笙IG）

31歲的台英混血女星韓笙笙，因外型激似許瑋甯而有「小許瑋甯」之稱，她於2023年與圈外老公保羅哥結婚，並在今年情人節宣布懷孕喜訊，近日她順利產下愛女，首次分享全家福，開心喊道：「我們從2人變成3個人！」韓笙笙在社群上曬出初生女兒的照片，正式對外宣布順利產女，她與丈夫一同身穿白衣入鏡，懷中抱著剛出生的寶寶，臉上洋溢著滿滿的幸福與母愛，這是他們一家3口首次亮相，也吸引粉絲大量留言祝福。全家福一曝光，不少粉絲留言：「好幸福的畫面」、「媽媽太美了吧」，雖然剛生完孩子，但韓笙笙身形仍纖細如昔，讓人看不出剛歷經生產，不僅顏值在線，連氣色也相當好，令網友紛紛驚嘆不已。韓笙笙雖然過去活躍於戲劇圈，但近年來她選擇轉戰社群平台，成為口碑頗佳的KOL，她時常分享生活日常與愛用商品，與粉絲互動密切，如今喜迎新生兒，也讓她的網路人氣再度飆升。