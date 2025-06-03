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▲侯佩岑在節目中化老妝，白髮蒼蒼模樣嚇壞眾人。（圖／翻攝自《浪姐6》微博）

41歲女星侯佩岑近期參加中國選秀節目《乘風破浪的姐姐》第6季（簡稱《浪姐6》），表現引起高度關注，節目進入尾聲時，參賽成員進行「化老妝挑戰」，侯佩岑一頭白髮搭配老花眼鏡與碎花睡衣現身，模樣大突破，與以往端莊形象大相逕庭，讓不少觀眾直呼：「認不出來！」這次「老30歲」造型挑戰中，侯佩岑與小組成員全力投入，連平日形象溫婉的她也毫不保留地扮老，讓觀眾看到她不同的一面，粉絲紛紛讚賞她綜藝感進步神速，能自嘲、能玩梗，紛紛留言「太拼了」、「佩岑姐真的變了」。她在節目中的自然互動與投入，為她在陸網圈粉不少。除了節目表現外，侯佩岑因先前在微博轉發「一個中國」與「台灣省」等政治相關言論，被大陸網友讚為「愛國藝人」。不過，這些行為也引來台灣網友強烈不滿，質疑其過度配合中共統戰。尤其她與歐陽娜娜等藝人曾同步轉發央視「台灣必歸」文案，更被視為「政治表態」。針對侯佩岑等藝人的政治言論，陸委會表示已著手調查，若確認違法將依法處理。對此，網路輿論也呈現兩極化，陸網一片支持稱她「表現愛國」，而台網則多半抱持反感態度，認為藝人應保持中立、不應捲入政治。侯佩岑的未來動向也引發外界關注。