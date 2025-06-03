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「求你們各位了，來銀行存錢、數錢不要再舔口水，拿給銀行員我們幫你點就好

▲銀行員表示，有許多人來銀行存錢，數錢都會利用口水來清點，呼籲大家不要再這麼做，銀行員都會用點鈔機協助。（圖／記者葉政勳拍攝）

不只銀行員每天遇到「客人口水點鈔」！新冠疫情升溫請改壞習慣

也許對自己來說無大礙，但對要接觸用口水數完的鈔票就是一個「壞習慣」，應該互相體諒不要再有這種行為出現。

▲隨著新冠疫情升溫，民眾外出除了戴口罩之外，也要多注意自己的衛生習慣，數鈔票不要再用口水啦！（圖／記者顏真真攝）

去銀行不要再用口水數鈔票了！許多人在數鈔票之前，都會習慣沾一下口水，用來增加摩擦力好算錢，近日就有銀行櫃檯行員表示「拜託大家來存錢的時候不要再用口水數錢了！」結果不僅釣出許多收銀員非常認同，也有人表示：「疫情又開始升溫，真的請大家稍微注意一下衛生習慣！」一名銀行行員在社群平台「Threads」貼文指出，那本存摺跟那疊鈔票，我接過手來的時候，瞳孔地震跳得比心電圖還要更快。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我直接想到我阿公在數鈔票的畫面，拜託各位長輩放過行員」、「真的要瘋掉，光想像就不敢拿那疊錢，現在疫情又升溫耶！」然而最近新冠肺炎疫情又再升溫，每週就診人數不斷上升，疾管署也不斷呼籲民眾外出要戴口罩，但現在卻還有民眾有用口水直接數鈔票的行為，除了銀行員之外，還有許多收銀員也都紛紛發聲表示、「餐飲業也懇請各位長輩改掉這個壞習慣，疫情都升溫了，真的要注意一下衛生習慣」。