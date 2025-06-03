去銀行不要再用口水數鈔票了！許多人在數鈔票之前，都會習慣沾一下口水，用來增加摩擦力好算錢，近日就有銀行櫃檯行員表示「拜託大家來存錢的時候不要再用口水數錢了！」結果不僅釣出許多收銀員非常認同，也有人表示：「疫情又開始升溫，真的請大家稍微注意一下衛生習慣！」
一名銀行行員在社群平台「Threads」貼文指出「求你們各位了，來銀行存錢、數錢不要再舔口水，拿給銀行員我們幫你點就好，那本存摺跟那疊鈔票，我接過手來的時候，瞳孔地震跳得比心電圖還要更快。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現在還有人在用口水數鈔票哦.....」、「用口水數鈔票的一看就知道是老人，真的不要鬧」、「舔口水數鈔票不知道幾百年前的壞習慣，只有老一輩的人會這樣數鈔票，真的超級噁心」、「我直接想到我阿公在數鈔票的畫面，拜託各位長輩放過行員」、「真的要瘋掉，光想像就不敢拿那疊錢，現在疫情又升溫耶！」
不只銀行員每天遇到「客人口水點鈔」！新冠疫情升溫請改壞習慣
然而最近新冠肺炎疫情又再升溫，每週就診人數不斷上升，疾管署也不斷呼籲民眾外出要戴口罩，但現在卻還有民眾有用口水直接數鈔票的行為，也許對自己來說無大礙，但對要接觸用口水數完的鈔票就是一個「壞習慣」，應該互相體諒不要再有這種行為出現。
除了銀行員之外，還有許多收銀員也都紛紛發聲表示「超商也是！請不要再用口水點鈔票，我們都有點鈔機」、「老人家超商繳費都用口水點！我們有點鈔機拜託不要再用口水」、「美妝店收銀員路過....這篇文真的要分享出去，拜託大家別再用口水了」、「餐飲業也懇請各位長輩改掉這個壞習慣，疫情都升溫了，真的要注意一下衛生習慣」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現在還有人在用口水數鈔票哦.....」、「用口水數鈔票的一看就知道是老人，真的不要鬧」、「舔口水數鈔票不知道幾百年前的壞習慣，只有老一輩的人會這樣數鈔票，真的超級噁心」、「我直接想到我阿公在數鈔票的畫面，拜託各位長輩放過行員」、「真的要瘋掉，光想像就不敢拿那疊錢，現在疫情又升溫耶！」
不只銀行員每天遇到「客人口水點鈔」！新冠疫情升溫請改壞習慣
然而最近新冠肺炎疫情又再升溫，每週就診人數不斷上升，疾管署也不斷呼籲民眾外出要戴口罩，但現在卻還有民眾有用口水直接數鈔票的行為，也許對自己來說無大礙，但對要接觸用口水數完的鈔票就是一個「壞習慣」，應該互相體諒不要再有這種行為出現。
除了銀行員之外，還有許多收銀員也都紛紛發聲表示「超商也是！請不要再用口水點鈔票，我們都有點鈔機」、「老人家超商繳費都用口水點！我們有點鈔機拜託不要再用口水」、「美妝店收銀員路過....這篇文真的要分享出去，拜託大家別再用口水了」、「餐飲業也懇請各位長輩改掉這個壞習慣，疫情都升溫了，真的要注意一下衛生習慣」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。