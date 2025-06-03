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雙北主辦的世壯運甫落幕，而在閉幕典禮中應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發熱議。對此新北市文化局長張䕒育昨日備詢時表示，統一獅就是改編「台灣尚勇」變成「統一尚勇」，訊息明顯錯誤，惹得球迷不滿怒灌新北市文化局臉書，而小編僅在留言處致歉，也讓網友不滿怒轟道歉沒誠意，今（3）日上午又特別發文致歉，盼平息眾怒。張䕒育昨日在備詢時脫口稱，統一獅就是改編「台灣尚勇」變成「統一尚勇」，惹怒統一獅迷，怒灌新北市文化局臉書粉專，就連中華職棒會長蔡其昌也看不下去，發文強調是先有統一尚勇，且改編別人的歌是要知會授權的，「特別在公部門！」對於張䕒育，臉書粉專昨晚在其他活動貼文留言處致歉，說明關於質詢場合中，因一時口誤將版本源由描述錯誤，造成外界誤解，深感遺憾並誠摯致歉。文化局表示，對於應援曲在球場上的情感價值，始終心懷敬意，也理解這首歌對球迷與樂迷的重要意涵，此次溝通未臻周全，造成誤會，會虛心檢討，未來在公開場合表述時，將更審慎精確，避免誤導。但僅在留言處致歉也讓網友不滿怒轟道歉沒誠意，今（3）日上午又特別發文致歉，盼平息眾怒。