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塞爾維亞名將Novak Djokovic於今（3）日在法網第四輪以6：2、6：3、6：2直落三擊敗英國選手Cameron Norrie，正式迎來他在法國網球公開賽的第100場勝利，成為史上第二位達成此壯舉的男子選手，僅次於已退役的「紅土之王」Rafael Nadal（112勝）。「我感覺很好，隨著比賽推進，我對自己的表現越來越有信心。到目前為止，我一盤未失，狀態非常穩定而正面。」現年38歲的Djokovic賽後表示。本屆法網至今，Djokovic在前四輪未失一盤，展現絕佳狀態。儘管本賽季曾歷經兩度三連敗低潮，但他於開賽前在日內瓦公開賽奪下生涯第100座冠軍，並於該賽事中同樣擊敗Norrie，如今氣勢延續至巴黎紅土場。「他今天打得非常穩健，幾乎沒給我任何機會。」Norrie賽後坦言，「他在防守、發球、接發球上都表現出色，狀態非常銳利。」Djokovic法網戰績來到100勝16敗，僅次於Nadal的112勝4敗，並已三度在羅蘭·加洛斯捧杯，為其24座大滿貫冠軍中的重要一環。接下來，Djokovic將於週三在八強戰迎戰3號種子Alexander Zverev。後者在第四輪比賽中，因對手Tallon Griekspoor於第二盤腹部拉傷退賽而晉級。「他（Djokovic）非常清楚該如何在大舞台上打關鍵比賽，這一點毋庸置疑。」Zverev談到即將對決的對手時如此表示。同日比賽中，62種子Alexander Bublik以四盤逆轉擊敗5號種子Jack Draper，將在八強戰挑戰頭號種子Jannik Sinner。Sinner夜戰中以6-1、6-3、6-4直落三擊敗17種子Andrey Rublev，收下大滿貫18連勝。Sinner雖在首局開場遭遇破發危機，但迅速穩住陣腳，全場僅給對手兩個破發點並悉數化解。這位美網與澳網冠軍將挑戰連續兩年打進法網四強。