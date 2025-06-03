韓國第21屆總統大選今（3日）正式登場，當地時間清晨6點（台灣時間清晨5點）開始，各地投票所開放投票至晚上8點結束，最快預計午夜就會有初步結果。旅遊臉書粉專《王天中-韓國人，你潮什麼？》針對台韓2國的選舉制度設計，列出4大不同之處。
一、投票人條件
1. 韓國是18歲就有投票權，台灣還停留在20歲才有。
2. 韓國可不在籍和提前投票，但台灣這兩項都沒有。
3. 韓國投票日設在平常日，當天會是全國公定假日；不過台灣多半是安排在假日。
二、總統候選人條件
1. 韓國總統一任5年，不管是誰都不能連任；但台灣一任4年，可連任1次。
2. 韓國沒有副總統，備位元首是總理；台灣則是正副總統候選人搭檔參選。
3. 無論台韓候選人，都採相對多數制，無需過半數。
三、投票流程
1. 韓國投票時間是6:00到18:00；台灣是8:00到16:00，少了4小時的投票時間。
2. 韓國只要帶可辨識證件，無論身分證和駕照都可投票；但台灣只認身分證（印章、投票通知單非絕對）。
3. 韓國投票間有三面屏風重隱私；台灣多半只有隔板投票區。
4. 韓國現場有選舉管理委員會主導，設有攝影監控記錄，其他無法監督。而台灣現場則有民間觀察員與政黨代表可以監督。
四、開票流程
1. 韓國投票結束後，選票統一送到集中開票所；台灣是投票結束，現場立即開票。
2. 韓國開票使用掃描機判讀選票，然後人工「檢查」＋電腦統計；台灣則是人工，一張一張開跟讀，最後也是電腦統計。
3. 韓國開票高效，幾小時能完成；台灣開票時間長又累。
4. 韓國政黨與媒體會遠距線上監票；台灣則是現場、全民近距離監票。
王天中指出，其實韓國投票已相當先進與電子化，但包括選票送開票所、電子分票，還有全民無法近距離監票等等，仍讓部份韓國人擔心有舞弊可能。而台灣禁止不在籍、提前投票，同樣說明了對選舉舞弊的憂心，選後也難免有要求驗票的事件發生，看來即便台韓兩地的選舉制度、流程設計與政治文化有很多不同，都一樣很怕作弊這件事。
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1. 韓國是18歲就有投票權，台灣還停留在20歲才有。
2. 韓國可不在籍和提前投票，但台灣這兩項都沒有。
3. 韓國投票日設在平常日，當天會是全國公定假日；不過台灣多半是安排在假日。
二、總統候選人條件
1. 韓國總統一任5年，不管是誰都不能連任；但台灣一任4年，可連任1次。
2. 韓國沒有副總統，備位元首是總理；台灣則是正副總統候選人搭檔參選。
3. 無論台韓候選人，都採相對多數制，無需過半數。
三、投票流程
1. 韓國投票時間是6:00到18:00；台灣是8:00到16:00，少了4小時的投票時間。
2. 韓國只要帶可辨識證件，無論身分證和駕照都可投票；但台灣只認身分證（印章、投票通知單非絕對）。
3. 韓國投票間有三面屏風重隱私；台灣多半只有隔板投票區。
4. 韓國現場有選舉管理委員會主導，設有攝影監控記錄，其他無法監督。而台灣現場則有民間觀察員與政黨代表可以監督。
四、開票流程
1. 韓國投票結束後，選票統一送到集中開票所；台灣是投票結束，現場立即開票。
2. 韓國開票使用掃描機判讀選票，然後人工「檢查」＋電腦統計；台灣則是人工，一張一張開跟讀，最後也是電腦統計。
3. 韓國開票高效，幾小時能完成；台灣開票時間長又累。
4. 韓國政黨與媒體會遠距線上監票；台灣則是現場、全民近距離監票。
王天中指出，其實韓國投票已相當先進與電子化，但包括選票送開票所、電子分票，還有全民無法近距離監票等等，仍讓部份韓國人擔心有舞弊可能。而台灣禁止不在籍、提前投票，同樣說明了對選舉舞弊的憂心，選後也難免有要求驗票的事件發生，看來即便台韓兩地的選舉制度、流程設計與政治文化有很多不同，都一樣很怕作弊這件事。