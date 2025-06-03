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▲馬斯克（如圖）被爆出捐精日本女星，濱崎步公開闢謠。（圖／翻攝自馬斯克X）

▲濱崎步IG限動連發，闢謠自己是受馬斯克捐精的日本女星。（圖／翻攝自濱崎步IG）

近日網路盛傳美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）疑似為某位日本女歌手捐精生子，引發網友瘋猜對象，而多年未公開孩子生父的濱崎步成為焦點，面對滿天飛的謠言，她罕見連續發5篇Instagram限時動態公開澄清：「我孩子的父親不是伊隆・馬斯克先生。」濱崎步先在限動寫下：「一直沈默不語，但該是發聲的時候了吧？」接著正面否認與馬斯克有任何關聯，第3則限動則語帶笑意地說：「就連我媽看到都說：『這新聞根本像是在說妳！』」雖帶點幽默，她仍強調：「錯的就是錯的，形象無關。」濱崎步進一步說明，之所以選擇出面澄清，是為了2個孩子著想：「我不希望他們以後Google到錯誤資訊。」她強調這並非小事，不能讓謠言隨意流傳，面對外界好奇，她仍堅持不公開孩子生父身分，守護家庭隱私。謠言起因於作家艾希莉・聖克萊向《紐約時報》爆料，指馬斯克曾自豪地說自己在世界各地都有孩子，其中還包含一名「日本流行女歌手」，報導稱馬斯克為拯救低生育率而樂於捐精，而濱崎步因符合「2胎、未公開生父」等特徵，被眾人猜測就是「馬斯克捐精對象」，因此濱崎步才會不得不出面回應。