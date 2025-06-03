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▲呂秋遠私生子的孩子生母林女（如圖），出面泣訴呂秋遠，並揚言：「不讓他繼續招搖撞騙！」（圖／翻攝自作家H臉書）

▲作家H（如圖）透過直播，邀請林女訴說遭呂秋遠威逼利誘始末。（圖／翻攝自作家H IG）

知名律師兼網紅呂秋遠近日深陷「私生子」爭議，遭指控與林姓實習律師發生關係後要求墮胎並逼其離職，昨（2）日晚間林女首度現身在「作家H」的臉書直播中，情緒激動控訴：「我要站出來阻止他繼續招搖撞騙！」正式將這場風波推向新高點。直播一開始，「作家H」強調這場直播為回應呂秋遠日前的社群貼文，並一次澄清外界疑問，他指出林女保留關鍵錄音，內容明確記錄呂秋遠曾對她說：「不墮胎就不能繼續合作」，要求她二選一，林女則表示無法再容忍對方營造的「暖男」形象，決定站出來揭露真相。林女坦言，過去曾經歷一段10個月的短暫婚姻，與前夫因墮胎問題爭執不斷，甚至遭遇家庭暴力，留下深刻心理陰影，她表示：「正因為過去傷痛，這次不願意再輕易放棄腹中生命。」作家H也補充，她這次堅持保胎，正是受到前段婚姻經驗影響。林女在直播最後表示，這場風波已讓她失去工作、身心俱疲，更難以承受來自社會輿論的壓力，她強調孩子是生命，不該淪為談判工具，甚至揭露呂秋遠曾試圖用30萬元封口費息事寧人，讓她憤怒喊話：「我不會再沉默，也不會再讓他利用律師身份繼續招搖撞騙！」