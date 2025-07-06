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肯德基：「炸雞蛋撻桶」下殺61折！優惠代碼被挖出

▲7月拿坡里「買一送一」！買大披薩、6塊炸雞爽送「一台斤酥炸三角骨」。（圖／記者蕭涵云攝）

一塊炸雞腿30元「比買一送一便宜」。

韓式炸雞

買一送一！bb.q CHICKEN優惠券

▲韓式炸雞bb.q CHICKEN買一送一！快存下17大優惠券爽吃到月底。（圖／全家國際餐飲提供）

今7月6日迎「國際炸雞日」快樂！7月暑假爽吃肯德基、拿坡里、頂呱呱、三商炸雞、韓式炸雞bb.q CHICKEN共5大優惠一次整理，「比買一送一便宜」最划算好康被挖出，優惠代碼、優惠券這篇全收下。開吃！即日起至7月31日連續28天，「狂歡派對桶」優惠代碼「40678」開吃「5塊炸雞＋4顆蛋撻」優惠價329元（原價543元打61折）、「蛋撻滿滿62折」優惠代碼「40649」開吃「4塊上校雞塊＋6顆原味蛋撻」優惠價205元（原價331元打62折），最高現省340元。7月暑假拿坡里「買一送一」速食優惠開吃！（原價390元）。拿坡里酥炸三角骨可是只送不賣的隱藏美味，現在加菜不加價划算開吃。夏日組合再推薦「大披薩或六塊炸雞＋酥炸三角骨」，加價129元可享3罐指定啤酒（百威、海尼根、台啤），消暑又涮嘴。頂呱呱7月大賞，即日起至7月6日，全台頂呱呱門市（桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外），「吃雞呱飽組」特價209元（原價309元）開吃「原味雞腿2隻＋原味炸雞2塊＋呱呱包」；「辣味呱飽組」特價209元（原價276元）爽吃「辣味炸雞3塊＋呱呱包」，暑假開吃最高現省100元、有夠划算。三商炸雞滿7歲生日快樂！即日起至7月16日，三大速食優惠同慶：◾️三商炸雞「買5送6」！，11塊炸雞腿特價333元（原價740元），相當於◾️唰嘴無骨雞塊「買一送一」！特價99元（原價198元）。◾️2019年出生點餐「免費吃薯條」！尋找同樣一份。韓式炸雞bb.q CHICKEN首次發出超值優惠券，即日起至7月28日，到bb.q CHICKEN店鋪內用、外帶，出示優惠券圖示爽吃地瓜薯條、QQ球、可樂等「買一送一」，柚香鮮蝦披薩、海鮮小煎餅、調味雞翅、起司球都「第二件半價」，超值加點小鬆餅、冬粉捲等餐點還下殺66折起。飽足單人超爽大餐「發光餐」爽吃「調味去骨炸雞6塊＋金瑪莉冬粉捲2個＋海鮮小煎餅＋汽水」特價249元（原價321元），雙人共享餐「打氣餐」則有「調味去骨炸雞6塊＋調味雞翅2隻＋汽水」特價279元（原價339元），整張優惠券最高省下1,100元，暑假開吃好划算。bb.q CHICKEN還將於7月15日至7月28日，限期推出韓式炸雞經典美味「1970老爸炸雞」原價139元，使用優惠券嚐鮮享8折個人套餐「脆雞餐」優惠價359元（原價398元）、雙人「全享餐」優惠價599元（原價636元）。