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更震驚的是全聯門市的主題曲變了？變得很抒情好聽，是一個男生唱的有人知道是誰嗎？

我的天啊！全聯終於把福利熊主題曲改版了

「真的欸！昨天去買菜的時候也嚇到，舊版都聽好幾年了」、「昨天聽到一時之間還愣了一下，想說我在全聯沒錯啊」、「等換這首主題曲等了8年，終於有新版本了」、「非常好聽耶！聽起來更舒服了」

全聯門市集體大改版「福利熊主題曲」！創作人身分曝光

表示這次特別邀請到「綾小路Louis」合作，他是一位擁有古典音樂背景的創作音樂才子

歌曲跳脫原本「福利熊主題曲」的輕快節奏，改為以LA LA LAND歌舞劇型抒情節奏，中間甚至還有穿插Rap環節

連店員都說：「全聯真的用了！員工在這裡五體投地感謝您的改歌。」

▲全聯門市最近被發現改版福利熊主題曲，其創作這就是擁有古典樂背景的音樂創作才子「綾小路Louis」，在社群爆紅引爆話題。（圖/IG@綾小路Louis）

全聯舊版福利熊主題曲創作者是它！新版本尊朝聖門市

是全聯在2017年前和日本作曲家「渡邊禎史」合作推出，他為全聯創作的〈One Two 福利熊〉，以簡單輕鬆的音階配上兒歌式節奏，讓人一聽就上腦

全聯門市集體大改版！丹娜絲颱風來襲，不少人趁著休假趕緊到全聯採購一番物資，中南部地區、澎湖門市都湧入許多人潮，不過討論度最高的這回不是架上剩什麼，而是有許多人竟然發現，全聯門市播放已久又洗腦的「福利熊主題曲」竟然已經換掉了，變成抒情版本，聽起來相當悅耳，讓許多員工以及客人都狂讚：「這是誰寫的！怎麼這麼好聽」、「等換主題曲等了8年，終於聽到不同的音樂了！」不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「颱風要來去全聯買個菜，結果比起人很多.....」、「，一開始聽到還不敢相信，回家找還真的有欸，還蠻好聽的」。貼文曝光後，許多網友紛紛回應、「質感高到一顆蘋果可以賣300元的等級」、「今天才剛聽到，真的不錯聽欸！」、「我才剛在網路刷到原創作者，全聯竟然就去要授權還直接改版，太快速了吧！」而網友所言不假，全聯官方近日在YouTube頻道上傳「《One Two 福利熊》Chill Chill版」，，過去綾小路在社群平台上推出「魔改耳熟能詳的歌曲」系列廣受好評，許多網友不信什麼歌都能改編，全聯也順勢直接跟綾小路合作，希望能夠有完整版，，讓整體歌曲聽起來更豐富，搭配朗朗上口的副歌歌詞，讓人聽過一次都想要跟著唱，推出之後也獲得一片好評，過去大家在全聯聽到舊版福利熊主題曲，，確實也是空前的成功，原本該首歌原本歌詞是日文詞，後來中文歌詞是由台灣「集思廣告」團隊改編與本地化，打造出一首整整用了8年的企業主題曲。如今綾小路新版〈One Two 福利熊〉上線，也立刻獲得好評，日前綾小路也親自到全聯門市朝聖表示：「不敢想不敢想，全聯在放我的歌，不曾想不曾想，他們如此有眼光，真的是太感謝大家踴躍迴響，讓全聯都聽到了，我會繼續創作更多好聽音樂的！」還沒聽過的民眾，改天去全聯逛逛時，也可以欣賞一下哦！