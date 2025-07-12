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▲GD（右）在2010年爆出與日本女星水原希子（左）戀愛中，但雙方都沒有承認，就算被拍到多張親密照，也都沒有認愛，直到2015年《Dispatch》再爆兩人已分手。（圖／翻攝自韓網）

▲GD（右）與小松菜奈（左）因拍攝雜誌結緣，幕後互動太親密，被網友猜測交情匪淺，之後GD帳號疑似被盜，PO出多張與小松菜奈合照，但雙方始終未承認過戀情。（圖／翻攝自韓網）

▲GD（左）與李周妍（右）因女方在2017年PO出臉貼臉親密合照，而傳出緋聞，之後D社還在2018年將兩人公開為元旦情侶，但雙方始終未認愛，時隔多年，今年李周妍一張自拍，再度被捕捉背景與GD家相似，而傳出緋聞，但遭到GD現在的公司出面否認。（圖／翻攝自韓網）

▲GD（左）與Jennie（右）在2021年被D社拍到與在男方漢南洞的高級住宅中約會，但這段戀情雙方依舊沒有回應，直到緋聞傳出1年多後，2022年5月，有眼尖網友發現GD取消追蹤Jennie的IG帳號，才猜測兩人已分手。（圖／翻攝自韓網）

▲GD（左）與Sana（右）因為GD去看Coldplay在韓國演唱會時，獨獨標記Sana，而傳出緋聞。不過不久後，GD登上YouTube節目《Dex & Sana的冰箱採訪》，原來GD是因為剛跟Sana錄影，才會在演唱會標記Sana，而公司為了隱瞞兩人錄影消息，在消息延燒6周後，才出面否認緋聞。（圖／翻攝自117 YouTube）

韓流天王BIGBANG隊長GD，出道以來創作過多首經典歌曲，傳唱度非常高，讓他被譽為「偶像的偶像」。而除了音樂方面外，GD的感情生活，也一直是大家關注的焦點之一，GD曾透露自己喜歡「貓系女孩」，有個性的女生，而他出道以來傳出的多個緋聞，像是水原希子、小松菜奈、李周妍、BLACKPINK成員Jennie、TWICE成員Sana等，每一位都剛好符合這個類型，但GD都沒承認過戀情。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理出GD歷任緋聞女友，一起回顧GD的過往情史。GD與日本女星水原希子從2010年爆出緋聞，但雙方公司皆否認，不過之後幾年都被拍到同遊的照片，2014年還被韓媒《Dispatch》（簡稱D社）拍到深夜約會照，只見兩人頭靠在一起，水原希子還整個人靠在GD身上，都笑得非常開心，但雙方依舊沒有認愛，最後在2015年8月《Dispatch》再度爆料，表示男方友人透露，兩人已分手，因為忙碌行程，退回朋友關係。GD另一位緋聞女友也是日本女星，GD與小松菜奈在2016年一起拍攝雜誌而結緣，因為幕後花絮的互動太親暱，被眼尖網友認為交情匪淺。不久後，GD的私人社群帳號疑似被盜，PO出多張與小松菜奈的合照，下方還有同團成員BIGBANG成員太陽的留言，讓大家更加相信兩人的緋聞，但YG娛樂再度以「藝人私生活」為由，沒有給出正面回應，之後小松菜奈在2021年11月15日宣布與日本男星菅田將暉結婚。GD與李周妍的緋聞起因為，女方在2017年PO出與GD臉貼臉的親密合照，還一起拍當初很流行的撒嬌影片，互動超親密，因而傳出緋聞，但雙方依然否認，表示只是好友關係。不料在2018年，兩人竟被D社公開為當年的元旦情侶，還曝光兩人同遊濟州島照片，但GD公司還是以藝人私生活，拒絕回應，之後關係慢慢變淡，不過今年4月，李周妍PO出一張自拍，再度因為家中背景跟寵物貓和GD的很相似，而傳出緋聞，但之後遭到GD現在的公司Galaxy Corporation出面否認戀情。GD在2021年被D社拍到與Jennie在自己漢南洞的高級住宅中約會，據悉，Jennie在出道前，於2012年擔任GD歌曲〈THAT XX〉的MV女主角，隔年還合唱〈Black〉，2020年，GD還驚喜現身Jennie在錄音室開的IG直播，看起來感情非常好。但這段戀情雙方依舊沒有回應，直到緋聞傳出1年多後，2022年5月，有眼尖網友發現GD取消追蹤Jennie的IG帳號，但其他3個BLACKPINK成員則是繼續追蹤中，猜測兩人在那時候分手。GD在日前去看Coldplay在韓國舉辦的「Music Of The Spheres」演唱會，而嘉賓是TWICE，但GD卻在發布認證照時，獨獨標記了Sana，因而傳出緋聞。不過不久後，GD登上YouTube節目《Dex & Sana的冰箱採訪》，原來GD是因為剛跟Sana錄影，才會在演唱會標記Sana，而為了隱瞞兩人錄影消息，公司也在消息延燒6周後，才出面否認緋聞，並解釋該節目邀請GD的原因，是因為他與Dex的好交情，Sana則是錄影前一天才確認參與，正式否認戀情。