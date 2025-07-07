日前剛風光召開記者會宣布成立職業排球啦啦隊「Tokki Cutie」、在台灣擁有73萬訂閱的韓籍YouTuber Judy，近日罕見於影片中公開收入狀況，揭露外籍創作者在台發展的殘酷現實。Judy透露自己這2個月就燒掉320萬元，並強調訂閱數與實際收入並非正相關，光靠觀看數無法維持經營，若想取得合法簽證並長期經營事業，外國創業者一年營收至少要達到8位數門檻。
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Judy頻道每月進帳30萬 旗下藝人收入僅10萬上下
Judy日前才宣布成立職業排球啦啦隊「Tokki Cutie」，還在桃園高鐵站附近開了一家韓式餐廳，不過她近日在影片中公開YouTube後台畫面，透露自己主頻道每月約有25至30萬元的收入，而旗下啦啦隊成員李素泳與朴恩惠經營的頻道，每月約進帳10萬元。合計下來，整個內容品牌每月總收入約落在35至40萬元區間，與一般人想像的「百萬月收」仍有明顯落差。
Judy指出，營運一個內容品牌絕非僅憑拍片收入即可維生，光是人事、器材與各種支出，她的公司2個月支出就高達320萬元，遠遠超過影片觀看收益所能負擔，因此她直言自己的營收重點其實來自業配合作，並呼籲外界正視內容創作者背後的龐大壓力與現實成本。
在台設立公司非易事 Judy揭法規「門檻超高」
除了經營內容與品牌外，Judy也說明外籍人士在台開設公司須面臨的高門檻，根據現行法規，若外國人想透過公司取得居留身分，一年營收必須破千萬台幣，否則難以申請續簽。Judy無奈坦言，沒有穩定業配或多元收入來源，單靠觀看數根本撐不下去，讓真正能留下來的外國創作者少之又少。
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