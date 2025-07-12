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▲周慧敏清純動人的外型，讓她被封為「玉女掌門人」。（圖／周慧敏IG）

▲周慧敏（右）與倪震（左）宣布結婚前，才剛經歷分手，想不到短短幾天內就火速復合。（圖／周慧敏IG）

▲周慧敏去年還舉行巡迴演唱會，舉手投足間依舊充滿魅力。（圖／周慧敏臉書）

有「玉女掌門人」封號的香港凍齡女神周慧敏，在2008年12月18日宣布嫁給知名主持人倪震，當時這則喜訊震撼香港娛樂圈，因為周慧敏在與倪震結婚前，同月11日兩人曾同步發表分手聲明。因為倪震劈腿城大校花張茆被抓包，而這也是倪震第7次背叛周慧敏。本來外界都認為這對戀人最終是走不下去了，怎料最後卻破鏡重圓，甚至共組家庭，結婚至今16年了。周慧敏與倪震1989年透過節目《摩登時代》相識，當時的周慧敏年輕貌美，充滿氣質，讓倪震對她一見鍾情，展開猛烈追求，周慧敏也很快就淪陷在甜言蜜語裡與他交往。可惜好景不常，倪震很快就顯露花心本性，劈腿曾在電影《賭俠》中飾演殺手的「龍九」陳法蓉。陳法蓉當時堅稱自己不是第三者，強調倪震告訴她已與周慧敏分手了，但周慧敏卻指控陳法蓉搶她男人，還疑似在談判時打了陳法蓉一巴掌。此事在當年鬧得沸沸揚揚，周慧敏也因此與倪震分手，轉頭與日本人「河村先生」交往。不過2年後倪震與陳法蓉分手，又回頭狂追周慧敏，周慧敏竟也因此與他重新復合，兩人還在1997年時宣布暫別演藝圈，一起移居加拿大。但倪震並沒有安分多久，隔年與周慧敏回到香港後，又陸續爆出與名媛姚樂碧、女歌手傅穎、女演員陳穎妍、模特兒Esther等人曖昧糾纏，多次讓周慧敏「戴綠帽」。2008年時，倪震更被拍到與城大校花張茆在酒吧擁吻，照片登上周刊版面，讓周慧敏顏面盡失，這次她也終於決定與倪震切割，兩人在12月11日共同發表分手聲明。當時不少人關心周慧敏狀態，好友透露周慧敏心情還可以，一直表現得很冷靜，反倒是倪震自責內疚，無法面對自己再次傷害周慧敏的惡行。倪震的分手聲明也寫道，自己已搬離和周慧敏共住的跑馬地豪宅，感謝周慧敏多年來的包容；周慧敏則說她與倪震轟轟烈烈的愛過，永遠刻骨銘心，此生無憾。正當外界都以為這對怨偶終於要分道揚鑣時，更狗血的反轉出現了，他們分手8天後，周慧敏突然公開自己結婚的喜訊，嫁的人就是剛分手的倪震。周慧敏當時僅簡短回應媒體：「愛怎能沒有寬恕？」顯然又再次原諒倪震，倪震則對外表示兩人已申請結婚，希望獲得外界祝福，兩人的婚禮也在隔年1月舉行。如今10多年過去了，倪震與周慧敏今年將迎來結婚第16周年，兩人至今膝下無子，但感情十分穩定。2023年時，周慧敏一度被爆與倪震離婚，轉移10億港幣（約新台幣37億）的個人資產，但周慧敏聽到消息後立刻透過IG發文，沒有正面回應此事，只說自己和「先生」在家中賞鳥很快樂，三言兩語就否認婚變，可見與倪震還是很恩愛。