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7-11的命名由來？不是7月11日創店

▲全台第一家7-11「長安門市」於1980年開幕。（圖／統一超商提供）

全台第7000間7-11「首府門市」在台南

▲2024年7月10日台灣7-11第7000店「首府門市」在台南開幕。（圖／統一超商提供）

今天是7月11日，台灣超商龍頭7-11特地將這天定為「7-11 Day」，而全台灣第一間7-11「長安門市」則是在1980年2月9日開幕，距今已45年，當初落腳於台北市長安東路一段53巷1之6號（現址為萊爾富），後來隨著營運規模擴大，才搬到附近的1之3號，並改名為「鑫長安門市」，當年全台第一間7-11的復古照片讓人相當懷念。最初是1927年南方製冰公司（The Southland Ice Corporation）在美國德克薩斯州達拉斯成立「圖騰商店」（Tote'm stores），主要是販售冰品、牛奶、雞蛋，後來在1946年創服務業先驅，將營業時間延長為早上7點到晚上11點，「圖騰商店」才因此改名叫做「7-ELEVEn」。1978年，統一企業集資成立統一超商（簡稱統一超），將7-ELEVEn引進台灣，擁有在台灣的經營權，以加盟連鎖的方式經營台灣的7-11。直到2000年4月20日，7-ELEVEn 總裁Mr. Jim Keyes正式和統一企業創辦人高清愿簽訂「永久授權契約」。距離台灣第一間7-11開幕是45年前，統一超商特地在去年的7月10日，將全台第7000間7-11「首府門市」開在統一企業集團的發源地台南，並導入複合商場「Par K* Avenue」、「ZEELAND-MARK」等。同一天，7月11日也是「世界人口日」（World Population Day），由聯合國在1989年訂定，主要紀念1987年7月11日這天，全球人口突破50億人，象徵人類進入前所未有的人口大爆炸時代，旨在喚起全球對人口議題的關注，而截至2024年，全世界人口已突破81億人。