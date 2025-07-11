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新竹市堪稱是全台灣最激烈的選區，國民黨雖曾長期執政，但同時是民進黨立院黨團總召柯建銘與民眾黨前主席柯文哲的老家，加上竹科近來湧入不少年輕族群外來人口，讓第三勢力在這裡也開始擁有基本盤。過去幾次選舉，新竹市立委都至少有三黨競爭，2024年更出現四黨搶一席的狀況，國民黨立委鄭正鈐去年驚險獲勝，但得票率只有35.23%，距離過半相差甚遠。柯建銘是大罷免的發起人，對於搶回新竹市這席立委，是勢在必得。鄭正鈐曾在新竹市擔任近20年議員，2016年在黨內初選勝出，不過在當時大環境對國民黨不利的狀況下，敗給參選區域立委的柯建銘。2020年鄭正鈐再度競選立委，才順利當選，並連任迄今。鄭正鈐長期關心教育議題，也積極協助地方發展，過去較少出現在全國新聞版面，但隨著大罷免加溫，綠營猛爆鄭正鈐的料，讓鄭正鈐的曝光度增加不少。罷免團體列出幾項罷免鄭正鈐的理由，包括（一）毀棄《憲法》破壞國家權力分立，並限縮人民行使罷免之權利；（二）預算審議上罔顧民生福祉、危害國家安全及地方利益 於預算審議上；（三）專業能力不足，問政表現不佳；（四）身陷刑事案件，與非法吸金集團有金錢往來。鄭正鈐也在答辯書上解釋，修法監督政府本來就是立委職權，他連續兩屆榮獲「口袋國會」評比之優良立委、特優立委，推動 222 件重要法案三讀通過，涵蓋長照、兒少保護、打詐、勞權、醫療健保等各大領域。他也協助新竹市爭取不少預算，罷免理由並無事實依據，顯然是政治操作，刻意打擊認真問政的民意代表。而除了罷團的理由書外，今年4月國民黨在凱道舉辦「反綠共」造勢活動，綠營也指控鄭正鈐，疑似雇用移工到場聲援，違反《就業服務法》。鄭正鈐辦公室則回應，支持者是自發性到場，因下雨索取帽子，他們未進行身分審查；其中一部分為外籍配偶及第二代，並沒有移工。鄭正鈐是全國得票率次低的立委，僅高於台東的藍委黃建賓，不論這些爆料、爭議是否屬實，鄭正鈐這次面臨罷免危機，確實也屢被點名很有可能遭罷免成功。鄭正鈐的對手罷團背後，是民進黨大黨鞭柯建銘，一定會盡全力催出罷免票，加上停職中的新竹市長高虹安也被發動罷免，新竹市是這次726投票，唯一的「雙罷選區」，若高虹安、鄭正鈐都被罷免，民進黨有機會再度搶回市長與立委寶座。鄭正鈐罷免案通過的門檻是8.9萬人，民進黨在2024年立委選舉得票是8.3萬票，而關鍵就在於，2024年的立委選舉，民眾黨也拿了5.1萬票，時代力量也有3.3萬票。民眾黨要保住柯文哲的本命區，也會全力協助鄭正鈐挺過罷免案，剩下的3萬票年輕族群游離票，是會同意罷免，或是不同意罷免，將是最後的關鍵。