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▲中森明菜憑《ミ‧アモーレ》創下最年輕得獎紀錄，影響力延伸至整個亞洲樂壇。（圖／@akinan_0fficialfan IG）

日本女星中森明菜今（13）日迎來60歲生日！她1982年以《スローモーション》出道，隨後憑《少女A》等歌曲爆紅，成為當代最具代表性的偶像歌手。獨特嗓音與多變造型讓她風靡一時，曲風跨越甜美、搖滾與傳統日本風格，即使歷經低潮與感情風波，音樂魅力仍深受喜愛。她曾與男星近藤真彥因拍攝電影《愛之旅》擦出愛火，戀情初期傾盡所有，甚至豪送跑車、自費買房共住，卻屢遭背叛。1989年，她在情緒崩潰下割腕輕生，所幸及時搶救才撿回一命。17歲出道的中森明菜以招牌兔牙與飽滿臉頰，加上清新氣質，被外界視為「山口百惠接班人」。她用蓬鬆大波浪配劉海展現「初戀臉」，掀起少女模仿潮流，幾乎橫掃當年日本所有新人獎。後續隨曲風變化，她挑戰叛逆與個性造型，也讓她火速紅遍亞洲，成為時尚與音樂雙重指標。中森明菜唱功實力同樣出眾，曾三度參加選秀才被發掘，出道後靠《禁區》、《少女A》等曲打開知名度，舞台魅力令人無法移開視線。她20歲時以異國風情單曲《ミ‧アモーレ》勇奪日本唱片大獎，創下該獎最年輕獲獎紀錄。她的音樂也深植亞洲，梅豔芳、張國榮、張學友等港臺歌手皆翻唱她的經典，影響力跨越時代與地區。中森明菜與近藤真彥因拍攝電影《愛之旅》而假戲真做，兩人發展成戀人關係。年輕的中森明菜對愛情懷有美好幻想，對情人極其慷慨，不但贈送跑車予男友，更親自出資購置豪宅供兩人同居。可惜中森明菜一片痴心付諸流水，近藤真彥天性風流，屢次背叛感情。1985年近藤真彥赴港舉辦演唱會期間結識梅艷芳，雙方互生好感燃起戀火，梅艷芳在不知情況下1年內7度飛往日本，甚至在當地置業，後來察覺真相後黯然離去。另外，近藤真彥更屢次被媒體拍攝到與中森明菜的勁敵松田聖子過夜，背叛行為令中森明菜身心重創。1987年中森明菜推出單曲《難破船》，歌詞描繪戀情如海上遇險的船隻，每回演出都情真意切至哽咽落淚，台下觀眾同感動容。面對近藤真彥的一再背叛，中森明菜心灰意冷萌生死志，1989年在與近藤真彥共居的豪宅內割腕自殺，幸好被及時發現並送院搶救6小時方才脫險。自殺風波後，近藤真彥聲譽掃地，為了重建事業和名聲，半年後向中森明菜聲稱要召開記者會求婚，還準備了象徵婚訊的金屏風佈置。中森明菜滿懷喜悅前往會場，近藤真彥卻姍姍來遲，並要求中森明菜澄清自殺與他無關，要她向媒體致歉並感謝他的關照。中森明菜表示她最信賴的人就是近藤真彥，但當記者追問婚事時，近藤真彥卻否認有此打算。中森明菜此時才驚覺受騙，眼神絕望卻仍勉強微笑，現場人士都看不下去。近藤真彥從始至終都在欺瞞中森明菜，兩人關係才正式結束。7月13日的壽星不只有中森明菜！還有台灣歌手黃妃、韓國男子偶像團體水晶男孩成員李宰鎮、日本歌手中孝介、泰國女演員安蘇瑪琳·瑟拉帕薩默莎、 日本藝人遠藤章造，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！