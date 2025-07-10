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大杯美式57.5元、那堤70元，星冰樂30週年限定新品，夢幻美人魚「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」只要95元

▲全台門市「星巴克買一送一」！新品「脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵」大杯92.5元、「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯95元爽喝。（圖／記者蕭涵云攝）

Bacha Coffee夿萐咖啡「買一送一」！連喝10天

▲Bacha Coffee夿萐咖啡「外帶咖啡買一送一」！連喝10天。（圖／新光三越提供）

颱風走後，仍有低壓帶「壓著台灣打」，各地仍有明顯雨勢，尤以南台灣台南、高雄、屏東最為劇烈。全台門市「星巴克買一送一」咖啡優惠幫大家喘口氣，周四今（10）日大杯美式57.5元、那堤70元，夢幻新品美人魚「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」只要95元！精品咖啡Bacha Coffee夿萐咖啡超狂限時「買一送一」外帶爽喝10天一次看。本週「星巴克買一送一」還有2天咖啡優惠喝起來！幫大家算好，除了，消暑又療癒。提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。來自摩洛哥的精品咖啡，Bacha Coffee夿萐咖啡買一送一！，凡選購任一杯外帶咖啡（限190元咖啡品項），即享「買一贈一」禮遇；而且每杯咖啡還會附上香緹奶油、香草豆碎片與蔗糖棒；選購外帶冰咖啡更加贈琥珀色精緻玻璃吸管，划算入手專屬儀式感趁現在。