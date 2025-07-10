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丹娜絲颱風襲台，北北基桃四市首長因7日沒放颱風假，僅桃園沿海4區放颱風假，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安被網友灌爆臉書。民進黨桃園市議員黃瓊慧也在臉書發了4篇文罵張善政，不過卻被發現，她人在美國吃大罷免餐會，臉書粉專政客爽酸「妳在美國怎麼知道桃園風很大？妳通過結界瞬間回到桃園感受到颱風嗎？」針對桃園市府在這次颱風「分區放假」，黃瓊慧一連在臉書PO出4篇文狂罵，指出此決策完全突顯張市府對桃園的不了解，「你們不知道今天這樣草率的決策明天會影響多少市民朋友嗎？執政團隊上任第三年了，市長、副市長、區長都沒人知道這些基本的行政劃分嗎？還是只要無底限的批鬥鄭文燦就會有選票？」黃瓊慧甚至被爆料在記者群組裡表示，「桃園區目前風很大，難道颱風的風有結界嗎？」不過「政客爽」指出，桃園颱風天張善政努力防颱，黃瓊慧人在美國吃大罷免餐會，「還笑得很開心，邊笑邊發文罵張善政？在場的還有妳的丟爆米花好朋友『史書華』，他開心的把妳照片放上臉書了。在美國吃大餐就安靜的度假，不要還要作秀搶鋒頭，一般翻車都很難看。」政客爽續指，黃瓊慧颱風期間在記者群裡說，「桃園區目前風很大，難道颱風的風有結界嗎？」同一時間，黃瓊慧人跟史書華在美國吃大罷免餐會，「問題來了，妳在美國怎麼知道桃園風很大？問是不是有結界，是因為妳通過結界瞬間回到桃園感受到颱風嗎？原來是個科幻故事，大罷免大成功了。」不少民眾也到黃瓊慧臉書留言「真辛苦，颱風走了,專程從美國回來參加大罷免」、「人在美國笑死」、「美國餐會好吃ㄇ」、「辛苦了，人在美國還能感受到桃園風很大，氣象局局長就是你了」、「回歸加入造謠的行列嗎？上班時間可以參加罷免活動嗎？美國爆米花好吃嗎？美國龍捲風有結界嗎？」