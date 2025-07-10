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罷免第一波藍委與新竹市長高虹安投票將於7月26日舉行，《鏡新聞》公布最新民調，結果顯示，在桃園市6席立委被罷免立委中，僅藍委牛煦庭的處境最危險，其他5位都可安全過關。對此，精神科醫師沈政男預估，大罷免投票結果的區間是0到13席藍委被罷掉，從桃園的民調結果可以看出，大罷免氣勢已經反轉，氣氛已經炒熱，藍白支持者的投票意願就提升了。沈政男9日在臉書發文表示，最新鏡新聞民調顯示，桃園6位國民黨立委，在一定會投票的受訪者中，只有1位贊成罷免的比例高於不贊成，其他5位都可安全過關，包括被列在最危險三位藍委之一的涂權吉。先前的鏡新聞民調有兩波，台北市5位藍委有4位可能被罷掉，新北是6位藍委可能被罷掉4位，那麼如果加上桃園的數據，總共17位藍委有9位可能被罷掉，換算到全部26位罷免成案的藍委，可算出大罷免最多罷掉13位藍委。這是對於大罷免得逞的最樂觀估計，目前民調顯示他們最多就是罷掉13席。最少呢就是0，所以說現在大罷免投票結果的預估區間是0到13席藍委被罷掉。沈政男指出，從桃園的民調結果可以看出，大罷免氣勢已經反轉，先前藍白支持者的大罷免投票意願不高，原因出在大家以為不過是普通的罷免活動，無關大局，但現在氣氛已經炒熱，藍白支持者的投票意願就會提升了。以目前民調來看，光靠七、八月的大罷免，綠營已經不可能翻轉國會黨派結構，因為必須至少罷掉12席，綠營才能立即變成多數，而這可能性已趨近於0。現在就看，如果只罷掉0到5席，那麼大罷免就直接宣告失敗，而如果罷掉6席以上，就要進行第二回合的補選大戰，大家就要陪大罷免仔繼續玩下去，然後台灣繼續空轉。本次調查由《鏡新聞》委託大地民意研究公司執行，主持人：大地民意研究公司總經理翁紹桓，調查時間為2025年7月3日至6日，對象為戶籍設於戶籍於戶籍於桃園市且年滿20歲以上的民眾。以市話調查，採後三碼隨機，共完訪2091人，其中第一選區421人、第二選區339人、第三選區340人、第四選區325人、第五選區340人、第六選區326人。第一選區在90%信心水準下抽樣誤差正負4.01%；第二選區在90%信心水準下抽樣誤差正負4.47%；第三選區在90%信心水準下抽樣誤差正負4.46%；第四選區在90%信心水準下抽樣誤差正負4.56%；第五選區在90%信心水準下抽樣誤差正負4.46%；第六選區在90%信心水準下抽樣誤差正負4.56%。加權方式依據內政部人口統計，考量性別、年齡、與戶籍地進行多重加權（Raking）。