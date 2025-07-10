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罷免第一波藍委與新竹市長高虹安投票將於7月26日舉行，原本國民黨內部預估有多達8席立委面臨罷免危機，不過現在對於選情評估有轉變，危險名單已調整為較保守的「3+1」席。對此，前立委沈富雄則預估，國民黨立委會被罷免3至7名。沈富雄9日在節目《下班瀚你聊》表示，將有被罷免風險的國民黨立委像比喻成山峰，若現在罷團氣勢下降、國民黨氣勢上漲，就像水面上升，大家能看到3座山峰，但若水面下降，則會看到更多山峰，因此外界評估有罷免風險的席次會不斷調整。至於會有多少國民黨立委被罷免掉？沈富雄預估會有3至7名被罷免，而賴清德的「團結國家十講」、罷團的行為引發爭議，幫國民黨添了不少柴火，國民黨應借勢造勢，訴諸國家「不能因為大罷免而落入這些人手中」，可因為被扣「紅帽子」，所以他們雖然想、卻做不到，若國民黨脫不掉這頂「紅帽子」，就算賴清德、罷團給再多柴火，仍然是救不了。