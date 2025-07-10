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大罷免進入最後倒數階段，國民黨透過「周周有造勢」策略，盼催出更多不同意罷免票。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨立委徐巧芯有一個危險，就是「動員」，他也透露自己幫徐巧芯拉票的方法，就是若徐巧芯被罷免，他願意犧牲去拍一張光屁股的裸照，如果覺得吳子嘉拍裸照太噁心，就出來投反罷免票支持徐巧芯。吳子嘉9日在網路直播節目《董事長開講》表示，據他所了解，徐巧芯完全不危險，因為他聽到的有關的人，都會出來投票，但現在徐巧芯仍有一個危險，就是「動員」，徐巧芯一定要動員出來，若沒有動員成功也危險，可動員也都不是在什麼支持度的問題，所以民調測不出來。吳子嘉接著透露自己幫徐巧芯拉票的方式，他曾說過，若徐巧芯被罷免，願意犧牲自己72歲老頭子的身材，去拍一張光屁股的裸照給大家看，所以如果支持者覺得吳子嘉拍裸照太噁心，就出來投票支持徐巧芯，為避免這種噁心醜陋的事發生，請大家快點出來投反罷免票。