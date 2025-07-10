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美國總統川普（Donald Trump）之前公布14個國家的最新對等關稅稅率，9日再公布第二波對外關稅通知信，不過這些名單中，都沒有包含台灣。對此，旅美教授翁履中表示，台灣尚未收到川普政府的正式關稅信函，看似「避過一劫」，但這樣的沉默，未必是好消息，反而可能代表台灣被當作一張延後處理、靈活使用的關鍵談判籌碼。翁履中在臉書發文指出，台灣對美方來說的價值，不只是貿易數字，不是一般認知的市場，而很可能看中台灣在「金融市場的潛力」。台灣資金充沛、外匯穩定，長久以來都是美國金融業眼中的「優質標的（肥羊？）」。從台灣金管會5月與外資投信的座談中，可以看出美系資金表態擴大在台布局，包括聯博、景順、貝萊德等機構都看準台灣市場可能逐步鬆綁的機會。這些金融業者進場的渴望，正是美方可能開出的一張牌：若要換取較低關稅，或許台灣除了一般認知的的市場之外，還需要開放更多金融業務與資金市場准入。翁履中表示，簡言之，台灣尚未被點名，不會是因為被「優待」，而是因為川普政府尚未決定如何「最大化利用」這個盟友國的戰略價值。延後公布，美國保留更多談判空間與壓力手段。美國預計本週將再釋出15至20封新關稅通知，台灣的信，或許就在其中。翁履中說，此時此刻，不能只是等待和猜測，政府要有清楚的底線，也要有準備好的談判策略，民眾和企業界也需要知道關稅的談判結果跟台灣被迫讓出的利益是什麼。否則將面對的是一份條件苛刻、無從反駁的通知，甚至來不及因應，在川普政府以「談不成就開鍘」的策略下，台灣不能輕忽經濟風險和對台灣的長期衝擊。希望台灣不只是「集氣等待」，而是真的知道如何「準備」。