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美國總統川普（Donald Trump）陸續公布各國家的最新對等關稅稅率，日本、韓國將分別吃25%的關稅，目前對台關稅稅率尚未公布，外界都相當關心。對此，投資部落客「邏輯投資」認為，這次「寄送關稅通知書」的手段仍是談判策略的一環，而目前台灣談判卡關的原因，可能與執政黨推動「大罷免」有關，美方仍可能寄送關稅通知書進一步施壓，且稅率達到25至32%的機率仍是存在的，不過談判團隊不會輕易讓步，也可能在7月26日至7月31日加速推進談判進度並達成協議。邏輯投資在臉書粉專發文表示，有看到坊間說法認為台灣沒有出現在7日第一批通知的對象國家當中，應該是跟歐盟一樣接近達成貿易框架協議的狀態，因此美國暫時不寄送關稅通知書。他對這個說法存疑，因為柬埔寨政府近期也曾公開表明自己跟美國政府接近達成簽署貿易協議的狀態，但7日仍被通知高達36％的關稅，雖然較原本49%大幅下調，但他不認為這是柬埔寨政府願意接受的關稅標準。如果結合7日白宮記者會表示將簽署行政命令，將徵收關稅的期限延至8月1日來思考，他比較傾向這次「寄送關稅通知書」的手段仍是談判策略的一環。邏輯投資表示，而台灣的情況，前行政院副院長施俊吉的認為，談判卡關的原因可能在於我方不願放寬美豬、美牛產地標示規定，以及不願調降汽車關稅有關。對照總統賴清德7日與談判團隊進行視訊會議，強調維護國家、產業利益，維護國民健康、糧食安全為核心任務的立場，似乎與上述看法相互映證，顯示目前台美談判確實可能卡在美國進口肉品標示、汽車進口關稅以及其他農產品進口等議題上。邏輯投資說，考量目前正值執政黨推動「大罷免」的時間，投票日期訂在7月26日，推測談判團隊可能不會輕易讓步，因此美方仍可能寄送關稅通知書進一步施壓，且稅率達到25至32%的機率仍是存在的；但7月26日至7月31日可能有機會加速推進談判進度並達成協議，看看隔壁日本是在7月20日投票，美方將徵收關稅日期延至8月1日，也可能是有配合日本選舉的考量，畢竟關稅本身就是充滿政治味的事情，什麼都有可能。