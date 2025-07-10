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▲Luka Doncic若選擇在今年8月2日簽下一份5年2.28億美元的延長合約，不僅能穩固未來至2031年，屆時他才32歲，仍有機會爭取更大合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人有望在2027年自由市場上全力追逐像是Giannis Antetokounmpo、Nikola Jokic與Trae Young等頂級球星。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN記者Brian Windhorst分析，儘管NBA美國職籃（National Basketball Association）超級球星Luka Doncic未來有望與洛杉磯湖人簽下高達5年4.06億美元（約合新台幣118.7億元）的歷史性頂薪合約，但他可能選擇提前在今年夏天簽下較小幅度的延長合約，藉此表態對球隊與新東家的承諾。Doncic目前與湖人的合約還剩下兩季，2026-27年擁有球員選項。自從去年湖人以震撼交易從達拉斯獨行俠迎來Doncic後，外界普遍視他為LeBron James退役後的接班門面。不過至今，他並未明確表示願意長留洛城，也未表達離隊意願，讓未來充滿想像空間。Windhorst指出，Doncic若選擇在今年8月2日簽下一份5年2.28億美元的延長合約，不僅能穩固未來至2031年，屆時他才32歲，仍有機會爭取更大合約，同時也能向湖人新東主Mark Walter團隊傳達合作誠意。「這將是一種信號，告訴球隊：『我願意與你們一起打造未來』，」Windhorst說道。「在湖人這樣的品牌下展開長期合作，其實沒什麼好猶豫的。」若Doncic選擇等到明年再簽約，他可望以更高的薪資上限為基礎，於2026簽下一份3年1.61億美元的短約，並在2029年進一步達成5年共4.06億美元的驚人延長契約，這也將可能成為NBA史上最高總額之一。不過這樣的安排需冒健康與市場變動的風險。Windhorst認為，如果Doncic相信自己能維持巔峰狀態到30多歲，等待無疑是更理性的財務選擇；但若他希望掌握球隊未來建軍主導權、吸引其他球星加盟、並確保球隊長遠規劃的穩定，提早簽約則能加速球隊打造冠軍班底的進程。隨著LeBron James將在2026年合約到期，湖人預期將釋出巨額薪資空間，加上Deandre Ayton與Austin Reaves的合約規劃彈性，湖人有望在2027年自由市場上全力追逐像是Giannis Antetokounmpo、Nikola Jokic與Trae Young等頂級球星。目前，Doncic雖未明言立場，但多方預測他將長留洛城。Windhorst總結表示：「提早表達誠意，也許無法帶來立刻的財務利得，但可能是打造冠軍文化的第一步。」Doncic的選擇，將牽動湖人後LeBron時代的未來藍圖。