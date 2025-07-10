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颱風丹娜絲重創台灣，包括彰化、雲林、嘉義與台南等地區農損嚴重，總統賴清德8日下午前往台南視察麻豆區、北門區及七股區災情，除了台南市長黃偉哲陪同外，有意角逐2026台南市長初選的綠委陳亭妃、林俊憲也一同前往，而陳亭妃、林俊憲2人都在臉書PO出勘災的照片，但林俊憲PO出的照片卻巧妙地將陳亭妃的臉遮住，而陳亭妃PO出的照片，則是一張都沒有林俊憲入鏡，民進黨台南市長初選已經聞到濃濃的硝煙味。賴清德前往台南勘災，林俊憲和陳亭妃皆陪同，事後林俊憲在臉書PO出照片，提及沿途碰到賴清德的受災民眾直接向他反映需求，總統便馬上指示一旁的中央各單位協助處理，他認為這就是勘災的最大意義。從林俊憲PO出的照片可以看到，都巧妙地把陳亭妃卡掉，甚至有張合照是里長的手舉起來，恰巧遮到陳亭妃的臉，唯一一張有陳亭妃的合照，則是陳亭妃笑很燦爛的畫面。而陳亭妃也在臉書PO文提到，「總統今天親自回到台南，來看看這次丹娜絲颱風帶來的災情有多嚴重。亭妃也一路陪著總統視察，並把這幾天勘災的狀況代表及需求講給總統聽。昨天我再次向總統請命，希望中央能大力支援，讓台南鄉親早點恢復平靜生活。」而陳亭妃PO出的照片，大多都是與賴清德、黃偉哲的合照，完全沒有一張有林俊憲入鏡。網友看到2人照片後紛紛留言「兩位都很會挑照片，都完全沒有對方」、「林俊憲的有一張有，但其他都巧妙的切掉或遮住。有的那張陳亭妃還在笑。其他人表情都很凝重。高招」、「清德阿根本沒理妳，他在聽阿俊阿說話，妳把阿俊阿截掉了，阿俊阿ㄧ直站在清德阿旁邊」、「賴總統，黃市長陪同勘災情，也猶如下任，台南市長交棒給陳市長亭妃，改善台南為市民謀福祉，最好的人選陳市長亭妃」。